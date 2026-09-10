CRIME

Doméstica é resgatada após trabalhar 40 anos sem salário em casa e clínica de família

Ela foi encontrada durante uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contra condições análogas às de escravizados

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:00

Trabalhadora doméstica foi resgatada da residência de uma família na Zona Leste de São Paulo Crédito: Auditoria-Fiscal do Trabalho

Uma trabalhadora doméstica foi resgatada da residência de uma família na Zona Leste de São Paulo durante uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contra condições análogas às de escravizados. A mulher, de 51 anos, trabalhou por cerca de 40 anos sem receber salário. Ela foi encontrada durante uma ação realizada no dia 28 de agosto.

Conforme apurado, ela chegou à residência da família ainda na infância, aos 10 anos. Aos 11, passou a realizar atividades domésticas, como lavar o quintal e a louça e arrumar o imóvel, além de cuidar da família da empregadora, incluindo o preparo de refeições e a passagem de roupas.

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Ela também foi colocada para trabalhar na clínica de um dos membros da família, sem receber qualquer salário de forma regular ou ter registro formal de emprego durante cerca de 40 anos.