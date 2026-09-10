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Doméstica é resgatada após trabalhar 40 anos sem salário em casa e clínica de família

Ela foi encontrada durante uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contra condições análogas às de escravizados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:00

Trabalhadora doméstica foi resgatada da residência de uma família na Zona Leste de São Paulo
Trabalhadora doméstica foi resgatada da residência de uma família na Zona Leste de São Paulo Crédito: Auditoria-Fiscal do Trabalho

Uma trabalhadora doméstica foi resgatada da residência de uma família na Zona Leste de São Paulo durante uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contra condições análogas às de escravizados. A mulher, de 51 anos, trabalhou por cerca de 40 anos sem receber salário. Ela foi encontrada durante uma ação realizada no dia 28 de agosto.

Conforme apurado, ela chegou à residência da família ainda na infância, aos 10 anos. Aos 11, passou a realizar atividades domésticas, como lavar o quintal e a louça e arrumar o imóvel, além de cuidar da família da empregadora, incluindo o preparo de refeições e a passagem de roupas.

Ranking da renda média de todos os trabalhos por estado

Maranhão - R$ 2.051 por
Ceará - R$ 2.053 por Cristian Lourenço/iStock
Bahia - R$ 2.140 por Crédito: Mauro Akin Nassor
Piauí - R$ 2.200 por Reprodução
Pará - R$ 2.256 por Reprodução
Amazonas - R$ 2.297 por Reprodução
Paraíba - R$ 2.303 por Reprodução
Sergipe - R$ 2.376 por Divulgação
Alagoas - R$ 2.392 por Freepik
Pernambuco - R$ 2.407 por Daniel Tavares/Divulgação
Acre - R$ 2.538 por Reprodução
Rio Grande do Norte - R$ 2.623 por Setur Natal/Divulgação
Tocantins - R$ 2.788 por Hermes Macedo/Governo do Tocantins
Roraima - R$ 2.844 por Secom/ Prefeitura Municipal de Boa Vista
Amapá - R$ 2.870 por Reprodução
Minas Gerais - R$ 2.892 por
Rondônia - R$ 3.003 por Divulgação/Governo do Estado de Rondônia
Goiás - R$ 3.171 por Paulo José/Prefeitura de Goiânia
Espírito Santo - R$ 3.195 por Divulgação
Mato Grosso - R$ 3.383 por Reprodução
Mato Grosso do Sul - R$ 3.506 por Reprodução
Rio Grande do Sul - R$ 3.614 por Freepik
Santa Catarina - R$ 3.690 por Gabriel Rodrigues / UNSPLASH
Paraná - R$ 3.701 por Divulgação
Rio de Janeiro - R$ 3.739 por Divulgação
São Paulo - R$ 3.884 por Divulgação
Distrito Federal - R$ 5.037 por Imagem: Governo do Brasil
1 de 27
Maranhão - R$ 2.051 por

Ela também foi colocada para trabalhar na clínica de um dos membros da família, sem receber qualquer salário de forma regular ou ter registro formal de emprego durante cerca de 40 anos.

Os auditores-fiscais do Trabalho emitiram ato administrativo de resgate de trabalhador submetido a condições análogas às de escravizados, afastando a trabalhadora da casa onde até então residia. A fiscalização apura, agora, o montante de verbas trabalhistas devidas à empregada.

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