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Doméstica que trabalhou 55 anos sem salário saiu da casa de família investigada em condomínio de luxo para ficar com a irmã no interior

Resgatada após denúncia de trabalho análogo à escravidão, mulher teve vínculo com a família encerrado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:01

Caso aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza
Caso aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza Crédito: AFT

A mulher de 62 anos resgatada após passar 55 anos trabalhando sem receber salário deixou a residência da família investigada por submetê-la a condições análogas à escravidão, em um condomínio de luxo na Região Metropolitana de Fortaleza para voltar para a sua família. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), ela não mantém mais vínculo com os antigos empregadores e teve a rescisão concluída.

A defesa da família informou que a doméstica deixou o imóvel no dia 27 de julho para passar uma temporada na casa da irmã e de outros parentes no interior do Ceará. “Assim como vinha ocorrendo nos últimos anos, ela foi passar uma temporada na casa da irmã e de seus demais parentes no interior do Estado”, afirmou a defesa. Atualmente, segundo os advogados, não existe qualquer vínculo de trabalho ativo entre a mulher e a família.

Saiba quem é a família que manteve mulher trabalhando 55 anos sem salário

Tiago Andrade, Aurora, Pedro e Zaamarah: por Reprodução/g1
Nayarah, Aurora, Zaamarah e Pedro Filho por Reprodução/g1
Nayarah Alencar Brasil faz parte da família alvo da Auditoria Fiscal do Trabalho por Reprodução
Aurora Dalvafaz parte da família alvo da Auditoria Fiscal do Trabalho por Reprodução
Tiago (esquerda) é professor universitário e Paulo (direita) é advogado por Reprodução
Caso aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza por AFT
Caso aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza por Divulgação
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Tiago Andrade, Aurora, Pedro e Zaamarah: por Reprodução/g1

O caso veio à tona após uma denúncia anônima feita ao Disque 100, canal do Governo Federal destinado a receber relatos de violações de direitos humanos. Durante a fiscalização, a Auditoria-Fiscal do Trabalho identificou que a mulher havia trabalhado por 55 anos sem receber salário. Ela chegou à casa da família em 1971, aos sete anos de idade, e permaneceu no local por décadas, sem acesso à educação formal.

Após o resgate, realizado em junho, a mulher permaneceu temporariamente na residência dos antigos empregadores. A permanência ocorreu porque, naquele momento, os órgãos responsáveis pelo acompanhamento avaliavam que ela ainda não tinha autonomia suficiente para morar sozinha. Agora, fora do imóvel, ela segue recebendo acompanhamento da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará, com “atendimentos multidisciplinares frequentes com foco no incentivo à autonomia”.

Segundo a Auditoria-Fiscal do Trabalho, a rotina da mulher começava por volta das 4h30, quando preparava o café da família e ajudava a organizar a saída das crianças para a escola. Ao longo do dia, ela realizava tarefas de limpeza, preparava refeições, cuidava da organização da casa e também das crianças.

No momento do resgate, ela cuidava de duas crianças, de 7 e 11 anos, além de desempenhar praticamente todas as atividades domésticas da residência. A fiscalização apontou ainda que ela permaneceu submetida por décadas a uma relação marcada pela ausência de remuneração, dependência econômica e falta de oportunidades de estudo e desenvolvimento.

Após o resgate, a família firmou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o MPT. O acordo prevê o pagamento de R$ 50 mil em verbas rescisórias, a regularização dos recolhimentos previdenciários referentes ao período reconhecido e a aquisição de um imóvel em nome da trabalhadora.

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Tags:

Ministerio Publico Condomínio de Luxo Doméstica Resgatada 55 Anos sem Salário

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