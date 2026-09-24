Doméstica trabalha 53 anos sem salários, é demitida de casa de família aos 83 e ganha indenização na Justiça

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Wendel de Novais
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:26
Uma mulher de 83 anos foi dispensada após passar 53 anos trabalhando em uma residência de Santos, no litoral de São Paulo, sem registro formal e sem receber salário. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) determinou o pagamento de R$ 200 mil em indenização e reconheceu o período completo da relação de trabalho, de 1972 a 2025.
A mulher começou a trabalhar na casa em 1º de julho de 1972, quando tinha cerca de 30 anos, e permaneceu no imóvel até 13 de março de 2025. Segundo o processo, durante décadas ela recebeu apenas moradia e alimentação em troca dos serviços domésticos, sem formalização do vínculo empregatício.
O caso também passou a ser acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que abriu um inquérito para investigar a dimensão coletiva da situação. O órgão pretende discutir, em audiência marcada para 19 de outubro, medidas para impedir que o empregador volte a submeter trabalhadores a condições semelhantes.
TRABALHO ESCRAVO
Um dos documentos considerados pelo TRT-2 foi uma notificação extrajudicial em que a mulher era apresentada como funcionária havia aproximadamente 50 anos, realizando tarefas domésticas "com muita presteza e cuidado". Para os magistrados, o registro contrariou a versão de que a permanência dela na residência teria ocorrido por uma relação apenas afetiva, familiar ou assistencial.
A situação de vulnerabilidade também foi destacada no processo. A defesa afirmou que a trabalhadora apresentava "visíveis sinais de desnutrição" e que imagens anexadas à ação indicariam as condições precárias em que ela vivia. O MPT ainda apresentou um documento de 1994 no qual a antiga empregadora a descrevia como “semianalfabeta” e dizia que ela não tinha, “na época”, para onde ir.
Após a morte da antiga patroa, em 2006, a mulher permaneceu no imóvel e continuou trabalhando para os herdeiros, inclusive como caseira. Em uma decisão inicial, a Justiça havia limitado o pagamento a períodos posteriores a outubro de 2020. Ao analisar o recurso, porém, o TRT-2 entendeu que a indenização deveria considerar toda a relação de trabalho, de 1972 a 2025, e que a prescrição trabalhista de cinco anos não deveria ser aplicada diante da caracterização de condições análogas à escravidão.