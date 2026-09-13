OPERAÇÃO

Domésticas são resgatadas após trabalharem até 75 anos em condições análogas à escravidão em casa de família por gerações

As duas mulheres negras eram transferidas entre gerações de empregadores e não tinham direitos trabalhistas garantidos

Wendel de Novais

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 15:09

Domésticas foram resgatadas de casa de família Crédito: Auditoria Fiscal do Trabalho

Duas trabalhadoras domésticas negras, de 90 e 65 anos, foram resgatadas de condições análogas às de escravo em Belo Horizonte. Segundo a fiscalização, elas permaneceram vinculadas à mesma família por 75 e 58 anos, respectivamente, e foram transferidas de uma geração de empregadores para outra, segundo informações do UOL.

O caso foi identificado durante a Operação Resgate 6, que realizou 241 ações simultâneas em diferentes regiões do país e resgatou 479 pessoas. A força-tarefa reuniu auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, integrantes do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, agentes da Polícia Federal e defensores da Defensoria Pública da União.

TRABALHO ESCRAVO 1 de 3

De acordo com os fiscais, os empregadores tentaram convencer as autoridades de que as duas mulheres eram membros da família. A apuração, porém, apontou que elas realizavam tarefas domésticas, como limpar a casa, fazer compras e preparar refeições, sem descanso nem aos domingos. Também não tinham os direitos trabalhistas garantidos e enfrentavam restrições à vida social.

A fiscalização identificou ainda que as trabalhadoras não tiveram as mesmas oportunidades de educação e de construção de projetos de vida que outros integrantes da família. Segundo os órgãos, também não foram assegurados a elas direitos patrimoniais e sucessórios. A mulher de 90 anos é oriunda de uma comunidade quilombola.

Após o resgate, as duas foram encaminhadas a uma instituição governamental de acolhimento para mulheres vítimas de violência e passaram a receber acompanhamento de uma rede de proteção. Mesmo no novo ambiente, uma delas insistia em realizar tarefas domésticas, como lavar louça e ajudar na limpeza. Em alguns momentos, segundo a fiscalização, ela parecia acreditar que ainda estava ligada à antiga rotina de trabalho.