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Dona de casa pode se aposentar pelo INSS com contribuização reduzida; saiba como solicitar

Contribuição reduzida é voltada a quem se dedica ao trabalho doméstico na própria casa e atende aos critérios de baixa renda

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:18

Dona de casa pode se aposentar
Dona de casa pode se aposentar Crédito: Imagem gerada por IA

Donas de casa podem contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como seguradas facultativas. Em 2026, o menor pagamento é de R$ 81,05 por mês, equivalente a 5% do salário mínimo. A contribuição pode contar para a aposentadoria e dar acesso a benefícios como o salário-maternidade e o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, conforme as regras de cada benefício. 

Quem pode pagar R$ 81,05 por mês?

A alíquota de 5% vale para mulheres e homens que se dedicam exclusivamente aos afazeres da própria casa, sem exercer atividade remunerada nem ter renda própria, como aluguel ou pensão. A renda mensal da família deve ser de até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 3.242 em 2026. O Bolsa Família fica fora desse cálculo. 

A família também precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) antes do início dos pagamentos, com os dados atualizados nos últimos dois anos. Quem precisa fazer o cadastro pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. O INSS verifica se as exigências foram cumpridas no período das contribuições e pode deixar de contabilizar os pagamentos feitos fora das regras. 

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes

O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS
O INSS desmentiu os boatos sobre o A falsa informação gerou correria desnecessária e pânico entre aposentados nas redes sociais. por Crédito: Divulgação, INSS
Quem já recebe aposentadoria, pensão ou BPC vai continuar com o dinheiro na conta normalmente por INSS/Divulgação
Ninguém corre o risco de perder o benefício ativo por causa de documentos sem biometria. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
As agências do INSS em todo o país não estão realizando nenhum tipo de mutirão biométrico. por Foto: Agência Brasil
Os postos de atendimento da Previdência Social não possuem estrutura para coletar impressões digitais. por Reprodução/ Agência Brasil
Ir até uma agência apenas para cadastrar a biometria é perda de tempo e gera filas desnecessárias. por Foto: Arquivo/Âncora1
A exigência de biometria vale exclusivamente para quem for solicitar um benefício novo a partir de agora. por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
A coleta de fotos e impressões digitais não é feita nas unidades do INSS. por Crédito: Reprodução, FDR
O cadastro biométrico ocorre apenas quando o cidadão emite ou renova documentos oficiais de identidade. por Divulgação
A captação de dados biométricos é feita em órgãos como o Detran, postos de identificação civil e TRE. por (Ilustração, IA, gemini)
Emitir a nova Carteira de Identidade Nacional ou a CNH já inclui o registro da biometria necessária. por (Ilustração, IA, gemini)
A falta de biometria não interfere e nem impede a realização da Prova de Vida dos segurados. por (Ilustração, IA, gemini)
O INSS faz a comprovação de vida de forma automática cruzando dados de órgãos públicos e do SUS. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Criminosos estão aproveitando o boato para enviar links falsos e tentar roubar dados de aposentados. por INSS
O INSS nunca envia mensagens de texto ou links pedindo confirmação de biometria ou senhas. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em caso de qualquer dúvida, utilize sempre o aplicativo oficial Meu INSS ou ligue para a Central 135. por Foto: Reprodução
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O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS

Como começar a contribuir para o INSS?

Quem já tem PIS, Pasep ou NIS pode usar esse número na hora de emitir a guia. Quem ainda precisa de um número de inscrição pode obtê-lo no Meu INSS, com a conta gov.br. Em seguida, basta procurar a opção “Emitir Guia de Pagamento (GPS)”, informar o mês a que se refere a contribuição e usar o código 1929 para o pagamento mensal de 5%. Também é possível pagar por carnê com o mesmo código. 

A guia vence no dia 15 do mês seguinte ao da contribuição. Se não houver expediente bancário nessa data, o prazo passa para o próximo dia útil. Pelo Meu INSS, também é possível solicitar a validação dos pagamentos feitos como facultativo de baixa renda. 

Quanto paga quem está fora da faixa de baixa renda?

Quem não exerce atividade remunerada pode optar pelo plano simplificado, de 11% do salário mínimo. Em 2026, o pagamento mensal é de R$ 178,31, com o código 1473. Essa modalidade dispensa a inscrição no CadÚnico e a comprovação de baixa renda. 

A outra opção é o plano normal, com alíquota de 20% sobre um valor escolhido entre o salário mínimo e o teto do INSS. O pagamento mensal vai de R$ 324,20 a R$ 1.695,11, com o código 1406. A modalidade permite contribuir sobre um valor acima do mínimo, o que pode influenciar o cálculo da aposentadoria. 

Quais benefícios a dona de casa pode receber?

Pela regra geral, a mulher pode se aposentar aos 62 anos, com pelo menos 15 anos de contribuição e carência de 180 contribuições mensais. Também é possível pedir aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. No caso do auxílio temporário, o INSS exige, em regra, 12 contribuições mensais e a comprovação de que a pessoa está incapacitada para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. 

O salário-maternidade está entre os benefícios disponíveis. Pelas regras atuais, o INSS dispensa a carência, mas exige que a pessoa comprove a condição de segurada na data do parto ou de outro evento que dê direito ao benefício, como a adoção. Os dependentes também podem ter direito à pensão por morte e ao auxílio-reclusão, conforme os critérios de cada benefício.

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