PREVIDÊNCIA

Dona de casa pode se aposentar pelo INSS com contribuização reduzida; saiba como solicitar

Contribuição reduzida é voltada a quem se dedica ao trabalho doméstico na própria casa e atende aos critérios de baixa renda

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:18

Dona de casa pode se aposentar Crédito: Imagem gerada por IA

Donas de casa podem contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como seguradas facultativas. Em 2026, o menor pagamento é de R$ 81,05 por mês, equivalente a 5% do salário mínimo. A contribuição pode contar para a aposentadoria e dar acesso a benefícios como o salário-maternidade e o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, conforme as regras de cada benefício.

Quem pode pagar R$ 81,05 por mês?

A alíquota de 5% vale para mulheres e homens que se dedicam exclusivamente aos afazeres da própria casa, sem exercer atividade remunerada nem ter renda própria, como aluguel ou pensão. A renda mensal da família deve ser de até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 3.242 em 2026. O Bolsa Família fica fora desse cálculo.

A família também precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) antes do início dos pagamentos, com os dados atualizados nos últimos dois anos. Quem precisa fazer o cadastro pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. O INSS verifica se as exigências foram cumpridas no período das contribuições e pode deixar de contabilizar os pagamentos feitos fora das regras.

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Como começar a contribuir para o INSS?

Quem já tem PIS, Pasep ou NIS pode usar esse número na hora de emitir a guia. Quem ainda precisa de um número de inscrição pode obtê-lo no Meu INSS, com a conta gov.br. Em seguida, basta procurar a opção “Emitir Guia de Pagamento (GPS)”, informar o mês a que se refere a contribuição e usar o código 1929 para o pagamento mensal de 5%. Também é possível pagar por carnê com o mesmo código.

A guia vence no dia 15 do mês seguinte ao da contribuição. Se não houver expediente bancário nessa data, o prazo passa para o próximo dia útil. Pelo Meu INSS, também é possível solicitar a validação dos pagamentos feitos como facultativo de baixa renda.

Quanto paga quem está fora da faixa de baixa renda?

Quem não exerce atividade remunerada pode optar pelo plano simplificado, de 11% do salário mínimo. Em 2026, o pagamento mensal é de R$ 178,31, com o código 1473. Essa modalidade dispensa a inscrição no CadÚnico e a comprovação de baixa renda.

A outra opção é o plano normal, com alíquota de 20% sobre um valor escolhido entre o salário mínimo e o teto do INSS. O pagamento mensal vai de R$ 324,20 a R$ 1.695,11, com o código 1406. A modalidade permite contribuir sobre um valor acima do mínimo, o que pode influenciar o cálculo da aposentadoria.

Quais benefícios a dona de casa pode receber?

Pela regra geral, a mulher pode se aposentar aos 62 anos, com pelo menos 15 anos de contribuição e carência de 180 contribuições mensais. Também é possível pedir aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. No caso do auxílio temporário, o INSS exige, em regra, 12 contribuições mensais e a comprovação de que a pessoa está incapacitada para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.