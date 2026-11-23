SANTA CATARINA

Dono da Havan, Luciano Hang reúne empresários e arrecada R$ 2,2 milhões para equipar nova UPA

Dono da Havan já havia doado US$ 1 milhão para a unidade de Barra Velha, que tem inauguração prevista para dezembro e deve funcionar 24 horas

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12:42

Hang fez doação para UPA Crédito: Divulgação

O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, conseguiu mobilizar outros empresários de Santa Catarina e arrecadar R$ 2,2 milhões para equipar uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Barra Velha, no Litoral Norte do estado. A campanha tem como objetivo reunir R$ 3 milhões para garantir o funcionamento da estrutura, que deve começar a receber pacientes em dezembro de 2026.

A mobilização teve início em outubro, quando Hang anunciou uma doação de R$ 1 milhão para a aquisição dos equipamentos necessários à abertura da unidade. A partir da contribuição inicial, outros empresários da região aderiram à iniciativa, que já alcançou mais de dois terços da meta estabelecida.

Além do proprietário da Havan, participam da campanha empresários dos setores de construção civil, panificação e extração de sal. A articulação também conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e de representantes da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali).

A história da Havan 1 de 12

Lideranças políticas e municipais, além de gestores do Hospital São José, de Jaraguá do Sul, também integram a mobilização, que reúne representantes dos setores público e privado para viabilizar a estrutura de saúde.

Em comunicado divulgado pela Havan, Hang destacou a importância da participação dos empresários na iniciativa. “Quando temos um projeto importante como esse, precisamos unir forças. A iniciativa privada pode contribuir e ajudar a acelerar aquilo que é importante para a comunidade. Fico muito feliz em ver os empresários de Barra Velha participando e assumindo também essa responsabilidade”, afirmou.

Quando a UPA começa a funcionar?

A construção da nova unidade já foi concluída, após um investimento de R$ 14,7 milhões. Apesar de a estrutura física estar pronta, a aquisição dos equipamentos era uma das etapas necessárias para que o espaço pudesse começar a receber pacientes.

A inauguração está prevista para 7 de dezembro de 2026, data em que Barra Velha comemora aniversário. Os atendimentos devem começar à meia-noite do dia seguinte, 8 de dezembro.

Localizada na Avenida Thiago Aguiar, no bairro Jardim Icaraí, a UPA funcionará 24 horas por dia, com atendimento voltado a casos de urgência e emergência. A administração ficará sob responsabilidade do Hospital São José, de Jaraguá do Sul.