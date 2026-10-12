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Dono de bar que matou vizinha após reclamação de barulho tem pena aumentada para 41 anos

Homem foi condenado por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio contra o marido da vítima, em Taboão da Serra, São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:58

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

A Justiça de São Paulo aumentou para 41 anos e 1 mês de prisão a pena de um dono de bar condenado por matar a vizinha após uma reclamação de barulho e tentar matar o marido dela. A decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) na última quarta-feira (7). 

A 4ª Câmara de Direito Criminal manteve a condenação do Tribunal do Júri da comarca de Taboão da Serra. O homem foi condenado por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio triplamente qualificado, com cumprimento da pena em regime inicial fechado.

Segundo os autos, a mulher foi ao estabelecimento reclamar do barulho. Ao retornar para casa, foi surpreendida pelo comerciante, que a derrubou e desferiu diversos golpes de faca. O marido da vítima tentou interromper as agressões, mas também foi atingido.

No julgamento do recurso, o relator, desembargador Camilo Léllis, destacou as qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Ele também considerou a intensidade da conduta e a persistência das agressões após o primeiro ataque.

O magistrado ressaltou ainda as consequências do crime para o marido da vítima, que presenciou o ataque, tentou impedir as agressões e acabou ferido.

A decisão foi unânime. Também participaram do julgamento os desembargadores Edison Brandão e Roberto Porto.

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