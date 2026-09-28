DIREITO À MEMÓRIA

Dono de fazenda chama a polícia para impedir família de visitar túmulos de antepassados e caso vai parar na Justiça

Tribunal determinou que parentes poderão fazer uma visita semanal e realizar limpeza e reparos nos túmulos; pedido de indenização por abordagem policial foi negado

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:47

Dono de fazenda chama a polícia para impedir família de visitar túmulos de antepassados e caso vai parar na Justiça Crédito: Imagem gerada pela IA

Familiares de pessoas enterradas em uma antiga propriedade rural de Salinas, no Norte de Minas Gerais, conseguiram na Justiça o direito de visitar o cemitério onde estão os antepassados e realizar a conservação dos jazigos. A decisão é da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que reformou parcialmente uma sentença da Comarca de Salinas.

A disputa começou depois que o proprietário da fazenda impediu a entrada dos familiares no terreno. Em uma das ocasiões, ele acionou a Polícia Militar para retirar o grupo da propriedade. Os parentes alegaram excesso na abordagem e pediram indenização por danos morais contra o fazendeiro e o Estado de Minas Gerais, além do direito de visitar periodicamente o cemitério.

Na primeira instância, os pedidos foram negados. O juízo entendeu que os familiares não haviam apresentado documentos que comprovassem o sepultamento dos parentes no local, como certidões de óbito com indicação do cemitério. Também considerou que o proprietário havia agido dentro do exercício regular de seu direito ao acionar a polícia diante da presença de terceiros na propriedade.

TJMG reconhece direito de visita

A família recorreu e conseguiu reverter parte da decisão. O relator, desembargador Pedro Bitencourt Marcondes, acompanhado pelo desembargador André Leite Praça e pelo juiz convocado Marcus Vinícius Mendes do Valle, reconheceu o direito de acesso dos parentes ao cemitério.

Para o relator, exigir certidões de óbito como única forma de comprovar os sepultamentos seria um formalismo incompatível com a realidade de comunidades rurais e de enterros realizados há décadas. Segundo o magistrado, a existência do cemitério e o vínculo familiar com as pessoas enterradas no local ficaram demonstrados no processo. O direito de propriedade, afirmou, deve ser conciliado com o direito à memória, ao luto e à dignidade dos familiares. A decisão, porém, estabeleceu limites para preservar a posse e a privacidade do proprietário da fazenda.

Visitas serão semanais

Os familiares poderão visitar o cemitério uma vez por semana, durante o dia, desde que comuniquem previamente a data ao proprietário. Cada visita poderá ter no máximo dez pessoas. Também foi autorizada a realização de serviços de conservação dos jazigos e do espaço, incluindo capina, limpeza e reparos nos túmulos e nas cercas existentes.

Os familiares poderão levar ferramentas manuais necessárias para o trabalho, como enxadas, foices, rastelos, pás, tesouras de poda e vassouras. Por outro lado, a decisão proíbe a construção de edificações ou realização de benfeitorias no local sem autorização prévia do proprietário.

Estado e fazendeiro não terão de indenizar família

Apesar de reconhecer o direito de visitação, o TJMG rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Para o relator, o acionamento da Polícia Militar pelo proprietário diante da presença de terceiros no imóvel configurou exercício regular de direito. Dessa forma, não foi reconhecido dever de indenizar pela abordagem policial.

O desembargador também destacou que o estado de abandono apontado pelo proprietário, com mato alto e vegetação cobrindo o cemitério, não justificaria impedir o acesso dos familiares. Pelo contrário, segundo o entendimento adotado no julgamento, a situação reforçaria a necessidade de permitir que os parentes entrem no local para preservar os jazigos.