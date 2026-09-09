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Dono de gigante dos supermercados vê fortuna despencar em R$ 4,2 bilhões após fechar 28 unidades e demitir seis mil funcionários

Empresário maranhense continua entre os bilionários brasileiros mesmo após reduçãO

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:24

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 Crédito: Reprodução/Mix Mateus

O fundador do Grupo Mateus, Ilson Mateus Rodrigues, viu sua fortuna despencar R$ 4,2 bilhões em apenas um ano, segundo dados da Forbes. O empresário, que aparecia entre os bilionários brasileiros com patrimônio estimado em R$ 10,9 bilhões em 2025, passou a ter uma fortuna de R$ 3,5 bilhões na edição de 2026. A redução equivale a cerca de 68% do patrimônio registrado no levantamento anterior.

Aos 63 anos, Ilson Mateus é natural do Maranhão e construiu um dos maiores grupos varejistas do país a partir de uma empresa que hoje leva seu nome. Apesar da queda expressiva na fortuna, o empresário continua entre os nomes mais ricos do Brasil. O recuo ocorre justamente em um período de mudanças importantes na operação do Grupo Mateus, que atravessa um processo de reestruturação.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
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Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus

A companhia fechou 28 lojas e demitiu aproximadamente 6,6 mil funcionários durante o processo. Entre o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, o número de trabalhadores do grupo caiu 13,9%. A redução do quadro faz parte das medidas adotadas pela empresa em um momento de ajustes na operação da rede de supermercados.

Mesmo diante da reestruturação, o Grupo Mateus mantém uma presença robusta no mercado brasileiro. São 282 unidades em funcionamento, distribuídas por pelo menos oito estados: Maranhão, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Piauí, Sergipe, Alagoas e Paraíba. A expansão para diferentes regiões transformou a companhia em uma das principais forças do varejo alimentar nacional.

No ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2026, o Grupo Mateus aparece na terceira posição entre as maiores empresas do setor, com faturamento de R$ 31 bilhões. A companhia manteve a colocação registrada no levantamento anterior, mesmo em meio ao processo de reestruturação e à redução do número de unidades e funcionários.

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Grupo Mateus mix Mateus

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