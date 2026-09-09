MERCADO

Dono de gigante dos supermercados vê fortuna despencar em R$ 4,2 bilhões após fechar 28 unidades e demitir seis mil funcionários

Empresário maranhense continua entre os bilionários brasileiros mesmo após reduçãO

Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:24

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 Crédito: Reprodução/Mix Mateus

O fundador do Grupo Mateus, Ilson Mateus Rodrigues, viu sua fortuna despencar R$ 4,2 bilhões em apenas um ano, segundo dados da Forbes. O empresário, que aparecia entre os bilionários brasileiros com patrimônio estimado em R$ 10,9 bilhões em 2025, passou a ter uma fortuna de R$ 3,5 bilhões na edição de 2026. A redução equivale a cerca de 68% do patrimônio registrado no levantamento anterior.

Aos 63 anos, Ilson Mateus é natural do Maranhão e construiu um dos maiores grupos varejistas do país a partir de uma empresa que hoje leva seu nome. Apesar da queda expressiva na fortuna, o empresário continua entre os nomes mais ricos do Brasil. O recuo ocorre justamente em um período de mudanças importantes na operação do Grupo Mateus, que atravessa um processo de reestruturação.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 1 de 8

A companhia fechou 28 lojas e demitiu aproximadamente 6,6 mil funcionários durante o processo. Entre o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, o número de trabalhadores do grupo caiu 13,9%. A redução do quadro faz parte das medidas adotadas pela empresa em um momento de ajustes na operação da rede de supermercados.

Mesmo diante da reestruturação, o Grupo Mateus mantém uma presença robusta no mercado brasileiro. São 282 unidades em funcionamento, distribuídas por pelo menos oito estados: Maranhão, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Piauí, Sergipe, Alagoas e Paraíba. A expansão para diferentes regiões transformou a companhia em uma das principais forças do varejo alimentar nacional.