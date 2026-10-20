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Dono de página de fofocas é morto a tiros em cidade no interior do Nordeste

Jhon Lennon já havia sido alvo de tentativa de homicídio em 2023

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:34

Jhon Lennon Lopes Silva
Jhon Lennon Lopes Silva Crédito: Reprodução

Jhon Lennon Lopes Silva, que mantinha uma página de notícias e fofocas nas redes sociais, foi assassinado a tiros no sábado (17), em Vitorino Freire, no interior do Maranhão. Ele havia voltado a morar no estado depois de sobreviver a uma tentativa de homicídio em 2023.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram em uma motocicleta vermelha e fizeram vários disparos contra Jhon Lennon antes de fugir. Os suspeitos ainda não foram identificados, e a motivação do crime é investigada.

Uma equipe da PM esteve no local, colheu relatos de testemunhas e acompanhou a retirada do corpo. A Delegacia de Polícia de Vitorino Freire abriu um inquérito para esclarecer o assassinato. Em nota, a Polícia Civil do Maranhão informou que realiza diligências para reunir provas e apurar as circunstâncias, a autoria e a motivação do homicídio.

Dono de página de fofoca foi morto

Jhon Lennon Lopes Silva, administrador de uma página de notícias e fofocas, foi morto a tiros em Vitorino Freire, no Maranhão por Reprodução
Em 2023, Jhon Lennon sobreviveu a um atentado em Olho d’Água das Cunhãs; duas mulheres foram baleadas e sobreviveram por Reprodução
Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do assassinato; segundo a PM, dois homens em uma motocicleta participaram do crime por Reprodução
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Jhon Lennon Lopes Silva, administrador de uma página de notícias e fofocas, foi morto a tiros em Vitorino Freire, no Maranhão por Reprodução

O atentado anterior ocorreu em 21 de janeiro de 2023, em Olho d’Água das Cunhãs, também no Maranhão. Na ocasião, Jhon Lennon escapou dos disparos, mas duas mulheres foram baleadas. Ambas sobreviveram.

Depois desse episódio, ele se mudou para outro estado. O retorno ao Maranhão aconteceu há cerca de um ano, quando passou a viver novamente em Vitorino Freire e a administrar a página com publicações sobre assuntos locais.

Segundo a PM, o suspeito de tentar matá-lo em 2023 segue sendo procurado por aquele crime e também é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Não foi informada relação entre o atentado e o assassinato de sábado.

A polícia informou ainda que Jhon Lennon respondia a processos por difamação envolvendo conteúdos publicados no perfil que administrava.

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Jhon Lennon Lopes Silva

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