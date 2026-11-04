LONGEVIDADE

Dormir cedo, beber leite e comer o que planta: os hábitos de mineira que chegou aos 111 anos

Eunice Anício da Silveira nasceu em Joanésia, tem 9 filhos vivos, 50 netos, 88 bisnetos e 52 tataranetos

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:00

LongeviQuest Crédito: Divulgação/ LongeviQuest

Dormir e acordar cedo, beber bastante leite, trabalhar no campo e comer alimentos cultivados na própria terra. Esses são os hábitos que Eunice Anício da Silveira aponta como o segredo para sua longevidade. Moradora de Joanésia, em Minas Gerais, ela completou 111 anos em 21 de outubro de 2026 e construiu uma história marcada pela vida no campo e por uma família numerosa.

Quando completou 100 anos, Eunice contou que nunca havia ficado doente nem precisado tomar medicamentos. Questionada sobre como conseguiu chegar a uma idade tão avançada, atribuiu a longevidade à rotina simples que manteve ao longo da vida, com descanso, trabalho e alimentação baseada no que produzia na própria terra.

Dormir cedo, beber leite e comer o que planta: os hábitos de mineira que chegou aos 111 anos 1 de 7

A comemoração pelos 111 anos teve uma celebração no sábado anterior à data. No dia do aniversário, Eunice também almoçou com a irmã, Maria Anício da Silveira, de 99 anos, e comemorou mais uma vez ao lado da família. Eunice nasceu em Joanésia, em 21 de outubro de 1915. Aos 16 anos, em 26 de fevereiro de 1932, casou-se com Oswaldo de Carvalho Lage. Os dois permaneceram juntos por 74 anos e dez meses, até a morte dele, em 2007.

O casal teve 15 filhos. Dois morreram ainda na infância, enquanto os outros 13 sobreviveram: dez mulheres e três homens. Todas as filhas receberam o nome Maria, e duas delas eram gêmeas. Entre os filhos homens, um recebeu o nome Sebastião e os outros dois foram batizados como Augusto. Eunice costumava recordar, com humor, uma situação envolvendo o marido, conhecido por ser esquecido. Certa vez, ao registrar um dos filhos, ele voltou dizendo que havia escolhido o nome do próprio pai, sem perceber que já havia dado o mesmo nome a outro menino.