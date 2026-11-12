LITERATURA

Drauzio Varella se torna imortal da Academia Brasileira de Letras

Médico e escritor recebeu 29 votos e ocupará a cadeira 32, que pertencia ao jornalista Zuenir Ventura

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:28

Dr. Dráuzio Varella Crédito: Divulgação

O médico e escritor Drauzio Varella, de 83 anos, foi eleito nesta quinta-feira (12) para integrar a Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele ocupará a cadeira 32, que pertencia ao escritor e jornalista Zuenir Ventura, morto em setembro deste ano.

Drauzio recebeu 29 votos, superando o segundo colocado, Sergio Fonta, que obteve oito votos. Drauzio é o 315° acadêmico eleito desde a fundação da ABL em 1897.

Emocionado, o médico comemorou a eleição e revelou que nunca havia imaginado a possibilidade de integrar a instituição. “Não achei que tivesse preparo para isso, mas a vida vai levando a gente para caminhos que não se prevê”, declarou.

Para o presidente da ABL, Merval Pereira, a eleição de Drauzio representa o reconhecimento não apenas de sua trajetória na medicina, mas também de suas contribuições para a literatura e a divulgação científica no Brasil.

“Drauzio está aqui por ser um grande homem público. Drauzio é um grande escritor, tem obras fundamentais, como ‘Carandiru’. Ele está sempre escrevendo em jornais e revistas, defendendo a saúde e o bem-estar numa visão muito maior do que um simples ponto de vista médico. Ele está sempre do lado certo, defendendo a causa certa”, afirmou.

Biografia

Antonio Drauzio Varella, de 83 anos, é médico oncologista, pesquisador e escritor. Formado pela Universidade de São Paulo (USP), tornou-se conhecido nacionalmente por seu trabalho de divulgação de informações sobre saúde e medicina, por meio de programas de rádio, televisão e conteúdos publicados na internet.

Além da atuação na área médica, participou da fundação da Universidade Paulista (Unip) e da Rede Objetivo, onde também lecionou física e química.

Desde 1972, integra o corpo clínico de oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ao longo da carreira, publicou 24 livros que abordam temas como educação, divulgação científica, saúde e literatura.

Entre suas obras mais conhecidas está Estação Carandiru, que retrata a realidade do sistema prisional brasileiro a partir de sua experiência como médico voluntário na Casa de Detenção de São Paulo. Publicado em 1999, o livro conquistou dois Prêmios Jabuti em 2000, nas categorias Livro de Não Ficção e Livro do Ano.

Com a eleição, Drauzio passa a integrar o grupo de escritores e intelectuais da Academia Brasileira de Letras, instituição dedicada à preservação e à valorização da língua portuguesa e da literatura brasileira.