SAÚDE

Drogasil tem produto de marca própria proibido pela Anvisa; entenda o motivo

Loção não possui regularização sanitária vigente e apresenta alegações terapêuticas incompatíveis com as normas para cosméticos

Thais Borges

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:11

Anvisa proíbe loção dermoprotetora da marca Needs Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição do produto Needs Loção Oleosa Dermoprotetora, fabricado pela Greenwood Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 61.733.242/0001-89). A marca é a principal marca própria da rede Drogasil.

De acordo com a resolução, o produto não possui regularização sanitária vigente e apresenta alegações terapêuticas incompatíveis com as normas aplicáveis aos cosméticos.

Segundo o órgão, essas indicações podem induzir os consumidores a utilizar o produto em pele não íntegra.