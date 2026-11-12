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Drogasil tem produto de marca própria proibido pela Anvisa; entenda o motivo

Loção não possui regularização sanitária vigente e apresenta alegações terapêuticas incompatíveis com as normas para cosméticos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:11

Anvisa proíbe loção dermoprotetora da marca Needs
Anvisa proíbe loção dermoprotetora da marca Needs Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição do produto Needs Loção Oleosa Dermoprotetora, fabricado pela Greenwood Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 61.733.242/0001-89). A marca é a principal marca própria da rede Drogasil.

De acordo com a resolução, o produto não possui regularização sanitária vigente e apresenta alegações terapêuticas incompatíveis com as normas aplicáveis aos cosméticos.

Segundo o órgão, essas indicações podem induzir os consumidores a utilizar o produto em pele não íntegra.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (12) e determina a proibição da venda, da fabricação, da distribuição, da propaganda e do uso da loção.

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