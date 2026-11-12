Drogasil tem produto de marca própria proibido pela Anvisa; entenda o motivo

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Thais Borges
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:11
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição do produto Needs Loção Oleosa Dermoprotetora, fabricado pela Greenwood Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 61.733.242/0001-89). A marca é a principal marca própria da rede Drogasil.
De acordo com a resolução, o produto não possui regularização sanitária vigente e apresenta alegações terapêuticas incompatíveis com as normas aplicáveis aos cosméticos.
Segundo o órgão, essas indicações podem induzir os consumidores a utilizar o produto em pele não íntegra.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (12) e determina a proibição da venda, da fabricação, da distribuição, da propaganda e do uso da loção.