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Duas apostas da Bahia acertam dezenas na Quina 7151 e levam prêmio; veja cidades

Bilhetes acertaram quatro números e garantiram premiação no sorteio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:54

Quina
Quina Crédito: Arquivo / Agência Brasil

Duas apostas realizadas na Bahia acertaram quatro números da Quina e faturaram R$ 12.738,34 cada. Os bilhetes premiados foram registrados nos municípios de Cristópolis, no oeste baiano, e Guanambi, no sudoeste do estado.

Em Cristópolis, a aposta vencedora foi feita na lotérica P. Su Mercadinho, administrada pela Loterias e Mercado Prado Ltda. Já em Guanambi, o bilhete premiado foi registrado na lotérica A Sortuda, da empresa Dantas Brito Loterias Ltda.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais

As duas apostas foram simples, com cinco números escolhidos, e realizadas presencialmente. Cada uma garantiu R$ 12.738,34 ao acertar quatro das cinco dezenas sorteadas.

Na Quina, o prêmio principal é destinado a quem acerta os cinco números. A modalidade também distribui valores para apostas que conseguem quatro, três ou dois acertos.

Para participar, o jogador deve escolher entre cinco e 15 números dos 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.

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