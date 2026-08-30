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Duas apostas de Salvador acertam a quina da Mega-Sena e levam mais de R$ 55 mil

Um dos bilhetes foi físico, enquanto o segundo ganhador fez uma aposta pelos canais digitais

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12:19

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Duas apostas simples de Salvador acertaram cinco números do concurso Mega-sena 3051, realizada neste domingo (30). Ao todo, 35 apostas conseguiram acertar a quina. Cada uma delas levou um prêmio de R$55.635,04.

Em Salvador, uma das apostas com cinco acertos foi na Loteria Aposte e Ganhe, com um bilhete físico. Outra aposta foi feita pelos canais digitais.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Confira os números sorteados na Mega-sena:

11 - 21 - 15 - 20 - 48 - 38

Além disso, houve outras 2.706 apostas ganhadoras que levaram R$1.186,14 por terem acertado quatro números.

O prêmio principal, para seis acertos, contudo, não teve ganhadores. Assim, a Mega-Sena acumulou e o prêmio agora está estimado em R$36 milhões par ao próximo concurso. O próximo sorteio está previsto para terça-feira (1).

Tags:

Loteria Mega-sena

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