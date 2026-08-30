Duas apostas de Salvador acertam a quina da Mega-Sena e levam mais de R$ 55 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12:19
Duas apostas simples de Salvador acertaram cinco números do concurso Mega-sena 3051, realizada neste domingo (30). Ao todo, 35 apostas conseguiram acertar a quina. Cada uma delas levou um prêmio de R$55.635,04.
Em Salvador, uma das apostas com cinco acertos foi na Loteria Aposte e Ganhe, com um bilhete físico. Outra aposta foi feita pelos canais digitais.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Confira os números sorteados na Mega-sena:
11 - 21 - 15 - 20 - 48 - 38
Além disso, houve outras 2.706 apostas ganhadoras que levaram R$1.186,14 por terem acertado quatro números.
O prêmio principal, para seis acertos, contudo, não teve ganhadores. Assim, a Mega-Sena acumulou e o prêmio agora está estimado em R$36 milhões par ao próximo concurso. O próximo sorteio está previsto para terça-feira (1).