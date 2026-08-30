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Duas apostas de Salvador acertam a quina da Mega-Sena e levam mais de R$ 55 mil

Um dos bilhetes foi físico, enquanto o segundo ganhador fez uma aposta pelos canais digitais

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12:19

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Duas apostas simples de Salvador acertaram cinco números do concurso Mega-sena 3051, realizada neste domingo (30). Ao todo, 35 apostas conseguiram acertar a quina. Cada uma delas levou um prêmio de R$55.635,04.

Em Salvador, uma das apostas com cinco acertos foi na Loteria Aposte e Ganhe, com um bilhete físico. Outra aposta foi feita pelos canais digitais.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Confira os números sorteados na Mega-sena:

11 - 21 - 15 - 20 - 48 - 38

Além disso, houve outras 2.706 apostas ganhadoras que levaram R$1.186,14 por terem acertado quatro números.