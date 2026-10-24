LOTERIA

Duas apostas de Salvador ganham mais de R$ 212 mil na Mega-Sena; veja números

JJogos feitos pela internet acertaram cinco números do concurso 3074; outras apostas da Bahia também foram premiadas

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:59

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Duas apostas realizadas em Salvador acertaram cinco números da Mega-Sena e faturaram, juntas, R$ 212.229,92 no concurso 3074, sorteado neste sábado (24). Os dois jogos foram feitos pela internet, por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

A maior premiação ficou com uma aposta de 11 dezenas, que recebeu R$ 181.911,36. Como o jogador marcou mais números do que o mínimo exigido, conseguiu acumular seis quinas no mesmo bilhete.

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A segunda aposta vencedora foi feita com seis dezenas e garantiu R$ 30.318,56. A Caixa não divulgou a identidade dos ganhadores.

As dezenas sorteadas foram 02, 03, 20, 25, 39 e 57.

Além das duas apostas que acertaram cinco números, Salvador também teve dezenas de jogos premiados na quadra, faixa destinada a quem acerta quatro dezenas.

Um dos maiores valores saiu para uma aposta digital de 11 números, que acumulou 75 quadras e recebeu R$ 48.825. Outro jogo realizado pela internet, com nove dezenas, garantiu R$ 6.510.

A capital baiana também registrou premiações em apostas coletivas. Na Casa dos Sonhos Loterias, um bolão de 33 cotas, com nove números, faturou R$ 6.509,91. Já na Loteria Encontro da Sorte, um bolão de oito cotas recebeu R$ 6.510.

Os valores correspondem ao total de cada aposta coletiva, que deve ser dividido entre os participantes conforme a quantidade de cotas adquiridas.

A quadra da Mega-Sena pagou R$ 651 para apostas simples de seis dezenas. Jogos com mais números marcados receberam valores superiores por acumularem diferentes combinações premiadas.

Em toda a Bahia, a relação divulgada pela Caixa reúne 318 registros de apostas premiadas na quadra, distribuídos por 95 municípios. Salvador concentra 110 desses registros.

Fora da capital, um dos maiores valores saiu para Feira de Santana. Um bolão de 30 cotas, registrado na Loteria do Povo Cidade Nova, recebeu R$ 9.765 após acumular 15 quadras com uma aposta de dez dezenas.

A cidade também teve uma aposta de nove números premiada com R$ 6.510 na Loterias Marvan. O mesmo valor foi registrado em Itiúba, na unidade Aposte e Ganhe, também em um jogo de nove dezenas.

Outras cidades baianas, como Camaçari, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro e Barreiras, aparecem na relação de apostas contempladas com quatro acertos.

Na Mega-Sena, o prêmio principal é destinado a quem acerta as seis dezenas sorteadas. A modalidade também distribui valores para apostas com cinco acertos, na quina, e quatro, na quadra.