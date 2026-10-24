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Duas apostas de Salvador ganham mais de R$ 212 mil na Mega-Sena; veja números

JJogos feitos pela internet acertaram cinco números do concurso 3074; outras apostas da Bahia também foram premiadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:59

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Duas apostas realizadas em Salvador acertaram cinco números da Mega-Sena e faturaram, juntas, R$ 212.229,92 no concurso 3074, sorteado neste sábado (24). Os dois jogos foram feitos pela internet, por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

A maior premiação ficou com uma aposta de 11 dezenas, que recebeu R$ 181.911,36. Como o jogador marcou mais números do que o mínimo exigido, conseguiu acumular seis quinas no mesmo bilhete.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

A segunda aposta vencedora foi feita com seis dezenas e garantiu R$ 30.318,56. A Caixa não divulgou a identidade dos ganhadores.

As dezenas sorteadas foram 02, 03, 20, 25, 39 e 57.

Além das duas apostas que acertaram cinco números, Salvador também teve dezenas de jogos premiados na quadra, faixa destinada a quem acerta quatro dezenas.

Um dos maiores valores saiu para uma aposta digital de 11 números, que acumulou 75 quadras e recebeu R$ 48.825. Outro jogo realizado pela internet, com nove dezenas, garantiu R$ 6.510.

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A capital baiana também registrou premiações em apostas coletivas. Na Casa dos Sonhos Loterias, um bolão de 33 cotas, com nove números, faturou R$ 6.509,91. Já na Loteria Encontro da Sorte, um bolão de oito cotas recebeu R$ 6.510.

Os valores correspondem ao total de cada aposta coletiva, que deve ser dividido entre os participantes conforme a quantidade de cotas adquiridas.

A quadra da Mega-Sena pagou R$ 651 para apostas simples de seis dezenas. Jogos com mais números marcados receberam valores superiores por acumularem diferentes combinações premiadas.

Em toda a Bahia, a relação divulgada pela Caixa reúne 318 registros de apostas premiadas na quadra, distribuídos por 95 municípios. Salvador concentra 110 desses registros.

Fora da capital, um dos maiores valores saiu para Feira de Santana. Um bolão de 30 cotas, registrado na Loteria do Povo Cidade Nova, recebeu R$ 9.765 após acumular 15 quadras com uma aposta de dez dezenas.

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A cidade também teve uma aposta de nove números premiada com R$ 6.510 na Loterias Marvan. O mesmo valor foi registrado em Itiúba, na unidade Aposte e Ganhe, também em um jogo de nove dezenas.

Outras cidades baianas, como Camaçari, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro e Barreiras, aparecem na relação de apostas contempladas com quatro acertos.

Na Mega-Sena, o prêmio principal é destinado a quem acerta as seis dezenas sorteadas. A modalidade também distribui valores para apostas com cinco acertos, na quina, e quatro, na quadra.

A aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas marcadas, maior o valor da aposta e maiores as chances de premiação.

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