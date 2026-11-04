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Duas apostas faturam R$ 4,7 milhões na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:36

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e vão receber R$ 4.787.660,62 cada. O sorteio do concurso 3.820 foi realizado na noite de terça-feira (3), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Uma das apostas vencedoras foi registrada em Vila Velha, no Espírito Santo, em uma lotérica, com um jogo simples de 15 números. A outra foi feita pelos canais digitais, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, por meio de um bolão com 17 números e 40 cotas. Nesse caso, o prêmio total foi de R$ 4.787.660,40.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 25.

Além dos ganhadores da faixa principal, outras apostas foram premiadas:

14 acertos: 657 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.915,08 cada;

13 acertos: 24.303 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35 cada;

12 acertos: 212.279 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14 cada;

11 acertos: 1.210.186 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 50.176.703,50. Para o próximo sorteio, previsto para esta quarta-feira (4), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

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