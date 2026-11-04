Duas apostas faturam R$ 4,7 milhões na Lotofácil; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:36
Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e vão receber R$ 4.787.660,62 cada. O sorteio do concurso 3.820 foi realizado na noite de terça-feira (3), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Uma das apostas vencedoras foi registrada em Vila Velha, no Espírito Santo, em uma lotérica, com um jogo simples de 15 números. A outra foi feita pelos canais digitais, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, por meio de um bolão com 17 números e 40 cotas. Nesse caso, o prêmio total foi de R$ 4.787.660,40.
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As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 25.
Além dos ganhadores da faixa principal, outras apostas foram premiadas:
14 acertos: 657 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.915,08 cada;
13 acertos: 24.303 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35 cada;
12 acertos: 212.279 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14 cada;
11 acertos: 1.210.186 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 50.176.703,50. Para o próximo sorteio, previsto para esta quarta-feira (4), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.