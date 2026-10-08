Duas apostas ganham mais de R$ 500 mil na Lotofácil; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 06:28
Duas apostas acertaram os 15 números da Lotofácil no concurso 3799, realizado na quarta-feira (7). Cada uma levou o prêmio de R$ 510.861,35. Os bilhetes vencedores foram registrados nas cidades de Curitiba e Itaipulândia, no Paraná. Ambos eram jogos simples, com 15 números apostados, feitos em unidades lotéricas físicas.
Confira os números sorteados: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.
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Além dos dois ganhadores da faixa principal, outras 466 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 656,75 cada. Já 12.470 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35, enquanto 130.788 acertaram 12 números e levaram R$ 14 cada.
Na faixa de 11 acertos, foram 596.568 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 7.
Para o próximo concurso, previsto para esta quinta-feira (8), a estimativa de prêmio é de R$ 6 milhões. O acumulado para o próximo concurso é de R$ 2.356.809,44. O sorteio especial da Independência acumula R$ 8.810.158,70.