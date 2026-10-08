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Duas apostas ganham mais de R$ 500 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 06:28

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Duas apostas acertaram os 15 números da Lotofácil no concurso 3799, realizado na quarta-feira (7). Cada uma levou o prêmio de R$ 510.861,35. Os bilhetes vencedores foram registrados nas cidades de Curitiba e Itaipulândia, no Paraná. Ambos eram jogos simples, com 15 números apostados, feitos em unidades lotéricas físicas.

Confira os números sorteados: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Além dos dois ganhadores da faixa principal, outras 466 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 656,75 cada. Já 12.470 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35, enquanto 130.788 acertaram 12 números e levaram R$ 14 cada.

Na faixa de 11 acertos, foram 596.568 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 7.

Para o próximo concurso, previsto para esta quinta-feira (8), a estimativa de prêmio é de R$ 6 milhões. O acumulado para o próximo concurso é de R$ 2.356.809,44. O sorteio especial da Independência acumula R$ 8.810.158,70.

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