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Duas apostas ganham R$ 537 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio do concurso 3793 foi realizado na noite desta quarta-feira (30), em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:21

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3793 da Lotofácil, sorteado na noite de quarta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada ganhador vai receber R$ 537.416,65.

As apostas vencedoras foram registradas nas cidades de Goianésia, em Goiás, e Indaiatuba, em São Paulo. As duas foram apostas simples, com 15 números escolhidos.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Em Goianésia, o jogo foi feito na Loteria do Biola. Já em Indaiatuba, a aposta foi registrada na lotérica Virada da Sorte e contou com teimosinha.

As dezenas do concurso 3793 foram: 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

Além dos dois ganhadores com 15 acertos, 415 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 775,79 cada. Outras 11.606 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.

Na faixa de 12 acertos, 114.307 apostas foram premiadas com R$ 14 cada. Já 522.120 apostas acertaram 11 números e receberam R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para esta quinta-feira (1º), com estimativa de prêmio de R$ 2 milhões.

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Lotofacil Loteria

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