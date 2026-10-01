LOTERIA

Duas apostas ganham R$ 537 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio do concurso 3793 foi realizado na noite desta quarta-feira (30), em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:21

Lotofácil Crédito: Divulgação

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3793 da Lotofácil, sorteado na noite de quarta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada ganhador vai receber R$ 537.416,65.

As apostas vencedoras foram registradas nas cidades de Goianésia, em Goiás, e Indaiatuba, em São Paulo. As duas foram apostas simples, com 15 números escolhidos.

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Em Goianésia, o jogo foi feito na Loteria do Biola. Já em Indaiatuba, a aposta foi registrada na lotérica Virada da Sorte e contou com teimosinha.

As dezenas do concurso 3793 foram: 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

Além dos dois ganhadores com 15 acertos, 415 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 775,79 cada. Outras 11.606 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.

Na faixa de 12 acertos, 114.307 apostas foram premiadas com R$ 14 cada. Já 522.120 apostas acertaram 11 números e receberam R$ 7.