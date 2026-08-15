PRÊMIO MILIONÁRIO

Duas apostas levam prêmio de quase R$ 5 milhões da Lotofácil 3762

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta sexta-feira (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 00:12

Lotofácil Crédito: Divulgação

O concurso nº 3762 da Lotofácil foi sorteado na noite desta sexta-feira (14), no Espaço da Sorte. O prêmio de mais de R$ 5 milhões saiu para duas apostas.

Um dos bilhetes vencedores foi registrado na cidade de Coração de Jesus (MG), na Lotérica Mendes. A aposta é do tipo simples, com 15 números, e custou o valor mínimo de R$ 3,50.

A segunda aposta é de Osasco (SP) foi registrada na Lotérica Rochdale e tinha 18 números selecionados no volante. A aposta é um bolão com 50 cotas. Cada um dos vencedores levou R$ 2.255.002,50.

Além do ganhador principal, 664 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.455,37 cada. Outras 20.291 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos. Com 12 números acertados, 220.113 apostas ganharam R$ 14 e 1.128.846 de apostadores acertaram 11 números e levaram R$ 7 cada.

Os números sorteados foram: 01-02-03-04-05-06-09-10-13-16-18-21-22-23-25.

Lotofácil: como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Lotofácil: como sacar os prêmios?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.