PRÊMIO MILIONÁRIO

Duas apostas levam prêmio de R$ 2 milhões da Lotofácil 3785

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta segunda-feira (21)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 00:03

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3785 da Lotofácil foi sorteado na noite desta segunda-feira (21), no Espaço da Sorte. O prêmio de R$ 2 milhões saiu para duas apostas.

Um dos bilhetes vencedores foi registrado na cidade de Uberlândia (MG), na Lotérica Rodada Dupla Loterias. A aposta é um bolão, com 16 números.

A segunda aposta é de Guarai (TO) foi registrada na Lotérica Mega Sorte e tinha 16 números selecionados no volante. A aposta é do tipo simples.

Cada uma das apostas vencedoras levou R$ 711.908,75.

Além do ganhador principal, 282 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.512,37 cada. Outras 8.362 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos. Com 12 números acertados, 93.699 apostas ganharam R$ 14 e 487.096 de apostadores acertaram 11 números e levaram R$ 7 cada.



Os números sorteados foram: 01-04-07-08-11-12-14-15-17-18-19-22-23-24-25.

Lotofácil: como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Lotofácil: como sacar os prêmios?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.