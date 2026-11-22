LOTERIA

Duas apostas simples acertam a Lotofácil e ganham R$ 969 mil cada

Próximo concurso será realizado nesta segunda-feira (23), com prêmio estimado em R$ 2 milhões

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 12:21

Lotofácil Crédito: Divulgação

Duas apostas acertaram os 15 números do concurso 3835 da Lotofácil, sorteado neste domingo (22), e cada uma vai receber R$ 969.054,85. Os jogos vencedores foram registrados em Manaus (AM), por meio de canal eletrônico, e em São Roque (SP), na Lotérica Sanroquense.

Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22. Além dos ganhadores da faixa principal, 188 apostas acertaram 14 dezenas e receberão R$ 2.161,58 cada.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Outros 7.322 jogos fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Já 95.850 apostas acertaram 12 números e vão receber R$ 14 cada. Na faixa de 11 acertos, 541.422 apostas foram premiadas com R$ 7.