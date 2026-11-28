SORTE GRANDE

Duas apostas faturam prêmio de R$ 7,5 milhões da Lotofácil; veja detalhes

Vencedores saíram de estados diferentes do país

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 16:49

Lotofácil Crédito: Reprodução

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3840 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (27), e dividiram o prêmio principal, estimado em R$ 8,5 milhões. Cada ganhador receberá R$ 3.753.137,40 e R$ 3.753.137,51, respectivamente.

Os jogos vencedores foram registrados em Gaspar, em Santa Catarina, e Aracaju, em Sergipe. A aposta catarinense foi feita na Casa Lotérica O Periquito de Ouro, por meio de um bolão com 20 cotas e 17 números apostados. Já o bilhete premiado de Aracaju foi registrado pelos canais eletrônicos, em uma aposta simples de 15 dezenas, com teimosinha.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 23 – 25. Além dos ganhadores da faixa principal, outras apostas também foram contempladas nas faixas de premiação da Lotofácil, destinadas a quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como jogar na Lotofácil?

Para participar, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Também é possível utilizar a Surpresinha, em que os números são selecionados aleatoriamente pelo sistema, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Valores acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e do comprovante original da aposta premiada.