LOTERIA

Duas apostas simples faturam quase R$ 700 mil cada na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (16)

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 06:16

Lotofácil Crédito: Reprodução

Duas apostas simples acertaram as 15 dezenas do concurso 3831 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (16), e cada uma levou o prêmio de R$ 696.133,39. Os bilhetes vencedores foram registrados em Brasília (DF) e Praia Grande (SP), ambos por meio dos canais digitais das Loterias Caixa.

As duas apostas foram feitas com 15 números. Uma delas foi registrada sem Teimosinha, enquanto a outra participou da modalidade, que permite concorrer com a mesma combinação em concursos consecutivos.

As dezenas sorteadas foram 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24 e 25.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

O sorteio teve ainda 312 apostas ganhadoras com 14 acertos, que receberam R$ 1.336,66 cada. Outras 9.541 apostas fizeram 13 pontos e levaram R$ 35. Com 12 acertos, foram 101.476 ganhadores, premiados com R$ 14 cada. Já 519.127 apostas acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7.