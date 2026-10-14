Duas apostas simples ganham quase R$ 950 mil na Lotofácil; confira o resultado

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Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:20
Duas apostas simples acertaram os 15 números da Lotofácil e ganharam R$ 946.676,32 cada no concurso 3803, sorteado na terça-feira (13). Os jogos vencedores foram registrados em Igarapé (MG) e Recife (PE).
De acordo com a Caixa Econômica Federal, as duas apostas foram feitas presencialmente em casas lotéricas, sem utilização da Teimosinha.
5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil
Confira os números sorteados: 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23.
Além dos ganhadores do prêmio principal, outras apostas foram contempladas nas faixas secundárias:
14 acertos: 203 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.955,63 cada;
13 acertos: 7.131 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35 cada;
12 acertos: 98.249 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14 cada;
11 acertos: 535.819 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.238.793,50.
O próximo sorteio está previsto para quarta-feira (14), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.