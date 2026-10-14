LOTERIA

Duas apostas simples ganham quase R$ 950 mil na Lotofácil; confira o resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (13)

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:20

Lotofácil Crédito: Reprodução

Duas apostas simples acertaram os 15 números da Lotofácil e ganharam R$ 946.676,32 cada no concurso 3803, sorteado na terça-feira (13). Os jogos vencedores foram registrados em Igarapé (MG) e Recife (PE).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as duas apostas foram feitas presencialmente em casas lotéricas, sem utilização da Teimosinha.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Confira os números sorteados: 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23.

Além dos ganhadores do prêmio principal, outras apostas foram contempladas nas faixas secundárias:

14 acertos: 203 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.955,63 cada;

13 acertos: 7.131 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35 cada;

12 acertos: 98.249 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14 cada;

11 acertos: 535.819 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.238.793,50.