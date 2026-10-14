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Duas apostas simples ganham quase R$ 950 mil na Lotofácil; confira o resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:20

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Duas apostas simples acertaram os 15 números da Lotofácil e ganharam R$ 946.676,32 cada no concurso 3803, sorteado na terça-feira (13). Os jogos vencedores foram registrados em Igarapé (MG) e Recife (PE).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as duas apostas foram feitas presencialmente em casas lotéricas, sem utilização da Teimosinha.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Confira os números sorteados: 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23.

Além dos ganhadores do prêmio principal, outras apostas foram contempladas nas faixas secundárias:

14 acertos: 203 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.955,63 cada;

13 acertos: 7.131 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35 cada;

12 acertos: 98.249 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14 cada;

11 acertos: 535.819 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.238.793,50.

O próximo sorteio está previsto para quarta-feira (14), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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Lotofacil

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