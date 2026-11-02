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Duas pessoas morrem em queda de asa-delta no Rio de Janeiro

Acidente ocorreu na praia de São Conrado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:37

Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro
Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Hoteis.com

Duas pessoas morreram após a queda de uma asa-delta na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (2). As vítimas chegaram a ser socorridas e encaminhadas em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os dois pacientes deram entrada na unidade hospitalar com parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação e dos esforços das equipes médicas, ambos morreram. Um deles foi transportado até o hospital com o auxílio de um helicóptero. As informações são da Agência Brasil. 

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender à ocorrência, mas não divulgou informações sobre as circunstâncias da queda. Até o momento, as identidades das vítimas não foram reveladas.

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A praia de São Conrado é um dos principais pontos de pouso de praticantes de asa-delta no Rio de Janeiro. Os voos partem da rampa localizada no alto da Pedra Bonita, no Parque Nacional da Tijuca.

Tags:

rio de Janeiro

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