Duas pessoas são detidas por suposta ajuda a atirador de escola

Um adolescente de 13 anos foi apreendido e um homem de 21 anos foi preso nesta segunda-feira (19) suspeitos de ajudar a planejar o ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, que resultou na morte da estudante Karoline Verri Alves, 17 anos. O atirador, que também tem 21 anos, foi preso logo após o crime.



Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, o assassino disse em depoimento que não conhecia as vítimas, que é investigado por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.