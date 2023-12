Dupla é presa em flagrante por esfaquear cachorro no Ceará

Dois homens foram presos nessa quinta-feira (21) em Russas, município do estado do Ceará, por terem esfaqueado um cachorro. As informações são da Secretaria da Proteção Animal (Sepa).



Segundo o órgão, a Sepa foi contatada por uma ONG, que informou a respeito do caso. A Secretaria acionou a polícia, que identificou os suspeitos.



Os homens foram presos em flagrante e autuados por crime de maus-tratos a animal. O tutor do cachorro foi conduzido à delegacia, mas a Sepa não informou se ele está entre os presos.