LOTERIA

Dupla Sena 2996 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (14)

Prêmio total estimado é de R$ 1,3 milhão

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 18:28

Dupla Sena Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 2996 do jogo lotérico Dupla Sena foi sorteado na noite desta sexta-feira (14), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio total estimado é de R$ 1,3 milhão.

Os números sorteados foram:

1º sorteio: 06-12-14-15-27-30.

2° sorteio: 09-17-18-24-25-41.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Dupla Sena: como jogar

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

Cada jogador pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor das apostas variam entres R$ 3,00 e R$ 15 mil.

Dupla Sena: como sacar os prêmios

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.