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É hoje! Caixa aumenta prêmio da Mega-Sena especial de 30 anos para R$ 320 milhões

Assim como ocorre em concursos especiais, o prêmio não acumula

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06:56

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal elevou para R$ 320 milhões a estimativa do prêmio da Mega-Sena de 30 anos. O concurso especial de número 3.010 será sorteado neste domingo (24), em São Paulo.

A previsão anterior era de R$ 300 milhões para a faixa principal, destinada aos apostadores que acertarem as seis dezenas. Com a atualização divulgada pela Caixa, a premiação passou a ser estimada em R$ 320 milhões.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Assim como ocorre em concursos especiais, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o valor será repartido entre os ganhadores da quina e, depois, entre as demais faixas previstas nas regras da loteria.

As cotas de bolão ainda podem ser compradas até as 10h de hoje, on-line, por meio do site da Caixa. A página exibe uma contagem regressiva da disponibilidade de compra até o horário limite. Uma aposta simples custa R$ 6.

O sorteio será realizado a partir das 11h deste domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão ao vivo acontecerá pelo YouTube da Caixa e pela página das Loterias Caixa no Facebook.

Tags:

Mega-sena

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