LOTERIA

É hoje! Lotofácil da Independência tem sorteio de R$ 300 milhões nesta terça (15)

Apostas podem ser registradas até as 18h nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:30

Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

Chegou o grande dia: o concurso especial da Lotofácil da Independência será realizado nesta terça-feira (15). Neste ano, o prêmio está estimado em R$ 300 milhões. As dezenas do concurso de número 3.780 serão sorteadas às 21h.



As apostas podem ser registradas até as 18h nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA, utilizando o volante específico da Lotofácil da Independência. Após o encerramento das apostas, a venda de cotas de Bolão CAIXA continuará disponível até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias CAIXA e pelo portal Loterias CAIXA.

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.

Também é possível participar por meio da modalidade Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos, e da Surpresinha, em que os números são selecionados aleatoriamente pelo sistema.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Conforme as regras da modalidade, o prêmio principal não acumula. Caso não haja apostas com 15 acertos, o valor destinado a essa faixa é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte, observadas as regras do jogo. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50.

Os apostadores também podem participar de bolões. Para isso, é necessário registrar a aposta em grupo e definir a quantidade de cotas no momento do jogo. Cada participante recebe um comprovante individual referente à sua cota.

Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50. Também podem ser adquiridas cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesses casos, poderá ser cobrada tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, a critério da lotérica.