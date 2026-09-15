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É hoje! Lotofácil da Independência tem sorteio de R$ 300 milhões nesta terça (15)

Apostas podem ser registradas até as 18h nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:30

Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

Chegou o grande dia: o concurso especial da Lotofácil da Independência será realizado nesta terça-feira (15). Neste ano, o prêmio está estimado em R$ 300 milhões. As dezenas do concurso de número 3.780 serão sorteadas às 21h.

As apostas podem ser registradas até as 18h nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA, utilizando o volante específico da Lotofácil da Independência. Após o encerramento das apostas, a venda de cotas de Bolão CAIXA continuará disponível até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias CAIXA e pelo portal Loterias CAIXA.

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.

Também é possível participar por meio da modalidade Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos, e da Surpresinha, em que os números são selecionados aleatoriamente pelo sistema.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Conforme as regras da modalidade, o prêmio principal não acumula. Caso não haja apostas com 15 acertos, o valor destinado a essa faixa é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte, observadas as regras do jogo. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50.

Os apostadores também podem participar de bolões. Para isso, é necessário registrar a aposta em grupo e definir a quantidade de cotas no momento do jogo. Cada participante recebe um comprovante individual referente à sua cota.

Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50. Também podem ser adquiridas cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesses casos, poderá ser cobrada tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, a critério da lotérica.

As cotas de bolões organizados pelas lotéricas também estão disponíveis no aplicativo e no portal Loterias Caixa. Nos canais digitais, incide tarifa de 35% sobre o valor da cota. O pagamento pode ser realizado por cartão ou PIX.

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