INVESTIGAÇÃO

'É pra matar os dois': veja as mensagens que motivaram a prisão de ex-jogador do Bahia

Decisão judicial aponta que lateral teria sugerido assaltar uma testemunha, ameaçado pessoas que prestaram depoimento e oferecido dinheiro para alterar relatos em investigação sobre organização criminosa no Espírito Santo

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:51

Hayner foi revelado pelo Bahia Crédito: Divulgação/Bahia

Mensagens extraídas do celular do atacante David, do Vasco, levaram a investigação a apontar uma suposta atuação do lateral-direito Hayner, do Vila Nova, para intimidar testemunhas e interferir em um processo criminal no Espírito Santo. Em um dos diálogos atribuídos ao jogador, ele teria escrito: “é pra matar os dois”, ao comentar depoimentos prestados contra integrantes de uma organização criminosa investigada no estado. As informações são do ge.

Os novos detalhes constam da decisão judicial que decretou a prisão preventiva de Hayner nesta quinta-feira (26). O documento, obtido pelo ge, também cita uma suposta sugestão para que terceiros assaltassem uma testemunha e levassem seu celular, além de uma tentativa de oferecer dinheiro para que pessoas mudassem seus depoimentos.

O despacho foi assinado pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra (ES), no âmbito da Operação A Tropa. Segundo a denúncia recebida pela Justiça, Hayner passou a responder pelo crime de impedir ou embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/2013. A pena pode variar de três a oito anos de reclusão.

Ameaças, plano de assalto e oferta de dinheiro

De acordo com a decisão, as mensagens extraídas do celular de David e os depoimentos colhidos no início de novembro indicariam uma possível atuação coordenada entre os dois jogadores para interferir no andamento do processo. Em uma conversa de 28 de julho, ao tratar de pessoas que haviam prestado depoimento contra o grupo investigado, Hayner teria escrito: “é pra matar os dois”. Três dias depois, em 31 de julho, o lateral teria lamentado que Wesley Almeida de Jesus, sobrevivente de uma tentativa de homicídio atribuída pela polícia a Edson e Ruan, apontados como líderes do grupo, tivesse sobrevivido.

Outro diálogo, datado de 30 de julho, apontaria uma sugestão para que terceiros assaltassem Wesley e roubassem o celular em que estariam armazenadas provas. A conversa teria ocorrido depois que Hayner soube que o relato da testemunha poderia prejudicar Edson.

A decisão também menciona uma suposta oferta de R$ 5 mil feita por Hayner e David aos irmãos Wesley Almeida de Jesus e Henrique Almeida de Jesus, conhecido como Japinha, para que retirassem acusações e alterassem seus depoimentos em favor de Edson. Segundo o documento, Hayner teria telefonado diretamente para Wesley para tentar convencê-lo a mudar sua versão. Outro elemento citado pela magistrada é um bilhete datado de 28 de agosto, atribuído pela polícia a Edson e encaminhado ao jogador. No texto, o investigado preso teria solicitado ajuda a Hayner.

Defesa alegou ausência de risco atual

Antes da decretação da prisão, a defesa de Hayner argumentou que o jogador tem profissão regular e rotina pública. Também questionou a perícia das mensagens e alegou que os diálogos eram de julho, o que afastaria a existência de risco atual. A juíza rejeitou os argumentos. Na decisão, afirmou que o exercício de uma atividade profissional pública não impede a interferência em investigações por meios remotos ou por terceiros. A magistrada também considerou que os depoimentos colhidos em novembro indicariam a permanência do temor das testemunhas e do risco à instrução criminal.

Além da prisão preventiva, com mandados válidos até novembro de 2046, a juíza autorizou a apreensão e a perícia de novos celulares e o compartilhamento das provas com a 3ª Vara Criminal da Serra, onde tramita o processo sobre a tentativa de homicídio contra Wesley.

Vila Nova diz que jogador é inocente

Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (26), o Vila Nova informou que Hayner reafirmou ser inocente. O jogador também classificou a medida como de caráter “sensacionalista”, com o objetivo de desestabilizar o clube em um momento importante da temporada.