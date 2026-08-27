FENÔMENO

Nuvens podem atrapalhar visualização de eclipse lunar; veja onde céu estará limpo

Leste nordestino terá presença de muita nebulosidade; interior terá boas condições

Estadão

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11:04

Eclipse lunar parcial Crédito: Renato Poltronieri/Divulgação

Um eclipse lunar "quase total" será visível em todo o Brasil na noite desta quinta-feira (27) e sexta-feira (28). Segundo a astrônoma do ON, Josina Oliveira do Nascimento, 96,2% da Lua ficará obscurecida, o que o tornará visualmente semelhante a um eclipse total.

Para ver o eclipse da Lua não é preciso nenhum aparato, basta olhar e contemplar pelo tempo que quiser. Entretanto, o que pode comprometer é a quantidade de nuvens no céu.

Eclipse 1 de 7

De acordo com César Soares, meteorologista da Climatempo, o Rio Grande do Sul, é a região mais prejudicada, com nebulosidade temporais.

"Por esse motivo, eles não vão conseguir observar o Eclipse Lunar. Áreas de Santa Catarina e do Sul do Paraná também vão estar numa condição ruim durante essa noite madrugada para poder observar esse fenômeno", explica Soares.

Pela previsão, o leste nordestino também tem a presença de muita nebulosidade que pode atrapalhar em vários momentos, assim como áreas do extremo norte da região norte do Brasil.

Boa visualização

César Soares afirma que no interior do Nordeste, região Centro-Oeste do Brasil e grande parte do Sudeste, pegando Minas, o Estado de São Paulo e até mesmo alguns pontos do Rio de Janeiro, as condições serão boas no período entre noite e madrugada, exatamente o previsto para ocorrer o fenômeno.

O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na sombra projetada pela Terra. "O Sol incide na Terra e uma sombra se forma no espaço. Essa sombra tem duas partes: a penumbra (sombra clara) e a umbra (sombra escura)", explicou Josina.

Segundo o ON, no fenômeno desta semana, a Lua mergulhará profundamente na umbra, criando o efeito de uma "mordida" que cobrirá quase todo o disco lunar.

Veja os horários:

A duração da fase parcial, que é a mais perceptível, será de 3 horas e 18 minutos.

- Início do eclipse penumbral: 27 de agosto, às 22h24.

- Início do eclipse parcial: 27 de agosto, às 23h34.

- Máximo do eclipse parcial: 28 de agosto, às 01h13 (momento de maior obscurecimento).

- Fim do eclipse parcial: 28 de agosto, às 02h52.

- Fim do eclipse penumbral: 28 de agosto, às 04h02.

Próximo eclipse lunar só em 2029

Quem perder o eclipse lunar desta semana terá de ter paciência para observar o próximo. De acordo com o ON, no ano que vem, dois eclipses lunares devem ocorrer, mas ambos serão do tipo penumbral, em que a diferença de brilho é quase imperceptível a olho nu.

Em 2028, haverá um eclipse parcial da Lua visível em todo o Brasil, na noite entre 11 e 12 de janeiro, mas o obscurecimento será de apenas 2,4%. No mesmo ano, também haverá um eclipse parcial da Lua e outro total, que não serão visíveis no Brasil.