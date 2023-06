Edilene Lobo é nomeada e Corte do TSE terá 1ª mulher negra

A advogada Edilene Lobo foi noemada como nova ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A escolha foi feita na tarde de terça-feira (27) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e anunciada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.



O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou, em votação unânime no dia 31 de maio, lista tríplice com os nomes de Daniela Lima de Andrade Borges, Edilene Lobo e Marilda de Paula Silveira para o cargo.