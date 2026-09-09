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Edson Fachin cancela sessão do STF em meio à crise entre Moraes e Mendonça

Entre os processos pautados no plenário nesta quarta estava um que discute os poderes investigativos da Polícia Federal

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:28

Ministro Luiz Edson Fachin
Ministro Luiz Edson Fachin Crédito: Luiz Silveira/CNJ

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cancelou a sessão plenária que estava prevista para esta quarta-feira (9). Não houve justificativa para a atitude. A decisão foi tomada logo depois que o ministro Flávio Dino revogou a decisão do colega André Mendonça de afastar Andrei Rodrigues do comando da Polícia Federal.

Nos bastidores da Corte, há expectativa que Fachin convoque reunião entre ministros, ou que tome alguma decisão relativa à guerra instalada no tribunal nos últimos dias.

8 curiosidades da Lei 15.480 que destina parte do dinheiro das bets à Polícia Federal

O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação
O repasse será escalonado até 2028: a Polícia Federal não receberá os 3% imediatamente. A transferência será gradual: 1% da arrecadação das bets em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028 por Divulgação/Polícia Federal
A PF poderá receber até R$ 200 milhões ainda este ano: além da fatia das bets, a lei autoriza o governo federal a fazer um aporte extraordinário de até R$ 200 milhões ao Funapol em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional por Divulgação
Cai um limite que existia desde 1997: antes da nova lei, havia um teto para o uso de recursos do Funapol em despesas como auxílio-saúde e indenizações. Com a sanção, esse limite deixa de existir, dando mais flexibilidade para o uso do fundo nessas finalidades por Divulgação
A lei também beneficia outras forças federais: embora o dinheiro das bets seja destinado ao Funapol, a norma determina que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estenda o custeio da assistência à saúde aos servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Penal Federal. Já a remuneração por atividades extraordinárias dessas corporações dependerá de outra legislação por Divulgação
O dinheiro não poderá ser usado para qualquer despesa da PF: embora o Funapol tenha diversas finalidades, a lei especifica que os recursos provenientes das bets serão destinados ao custeio da assistência à saúde dos servidores, ao pagamento por atividades extraordinárias e às demais despesas autorizadas para o fundo. Ou seja, a verba tem destinação definida e não entra como um recurso totalmente livre por Divulgação
A lei nasceu da Medida Provisória 1.348/2026, editada pelo governo em abril. Como toda MP, ela passou a produzir efeitos imediatamente, mas precisou ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para se tornar lei definitiva por Reprodução/Polícia Federal
Desde a regulamentação do setor, a arrecadação das apostas já era distribuída entre diferentes áreas, como seguridade social, educação, esporte e segurança pública. Com a Lei 15.480, a Polícia Federal ganha uma participação fixa nessa divisão, ampliando o número de destinos previstos para os recursos gerados pelo mercado de apostas por Arquivo Agência Brasil
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O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação

A crise começou quando Mendonça divulgou um relatório da Polícia Federal (PF) com trocas de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Na sequência, Moraes pediu a inclusão de Mendonça no inquérito das fake news como investigado.

Fachin, por sua vez, abriu prazo para todos os envolvidos se manifestarem. Enquanto os prazos corriam, Mendonça determinou na terça (8) a retirada de Rodrigues do cargo e, nesta quarta, Dino revogou a medida.

Havia expectativa que a sessão desta quarta fosse palco para a manifestação de ministros sobre a crise. Na terça, na Segunda Turma, que Mendonça integra, havia o mesmo risco. A sessão no colegiado também foi cancelada.

Entre os processos pautados para julgamento no plenário nesta quarta estava um que discute os poderes investigativos da Polícia Federal. Seria analisada a condução de investigações criminais por delegados de polícia, incluindo a possibilidade de requisição direta de perícias, informações, documentos e dados para a instrução de inquéritos.

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