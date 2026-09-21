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Eduardo Bolsonaro é demitido da Polícia Federal por abandono de cargo

Ex-deputado não se reapresentou à corporação depois de perder o mandato e permaneceu nos Estados Unidos

Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:18

Eduardo Bolsonaro Crédito: Vinicius Schmidt/Metropoles

O ministro da Justiça, Wellington Lima, oficializou nesta segunda-feira (21) a demissão de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da Polícia Federal. A punição, publicada no Diário Oficial da União, foi aplicada por abandono de cargo após a conclusão de um processo administrativo disciplinar.

Segundo a portaria, o ex-deputado deixou de comparecer ao trabalho por mais de 30 dias consecutivos sem apresentar justificativa aceita pela administração pública. A ausência se enquadra na infração prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Federais e pode resultar em demissão.

Eduardo ingressou na PF após ser aprovado em concurso realizado em 2010. Ele permaneceu licenciado da corporação enquanto exercia o mandato de deputado federal, iniciado em fevereiro de 2015. Depois que a Câmara declarou a perda do mandato, no fim de 2025, por faltas não justificadas, a Polícia Federal determinou que ele retomasse as funções de escrivão.

Eduardo e Heloisa Bolsonaro 1 de 12

O ex-parlamentar, porém, não se apresentou e continuou nos Estados Unidos, onde vive desde fevereiro de 2025. Diante das ausências, a corporação instaurou o processo disciplinar, concluído em julho deste ano com a recomendação de demissão. A assinatura do ministro tornou definitiva a exclusão dos quadros da PF.

Nos Estados Unidos, Eduardo afirmou que deixou o Brasil por se considerar alvo de perseguição política. Durante a permanência no país, articulou medidas contra autoridades brasileiras e defendeu sanções e tarifas comerciais impostas pelo governo norte-americano. Em junho, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo, decisão mantida em setembro.