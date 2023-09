Eduardo Suplicy revela que tem Parkinson e faz tratamento com cannabis

O deputado estadual de São Paulo Eduardo Suplicy revelou que foi diagnosticado com Parkinson e que está fazendo tratamento com cannabis medicional.



Ao jornal Folha de S. Paulo, o petista de 82 anos disse que a doença foi diagnosticada no final do ano passado, na fase de sintomas leves.



Ele contou que foi o geriatra que o acompanha quem percebeu sinais de Parkinson nele. Suplicy então se consultou com especialistas, que fecharam o diagnóstico. A doença é degenerativa e afeta progressivamente o sistema nervoso central do paciente.