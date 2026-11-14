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Efeitos do El Niño levam Ceará a declarar situação de emergência em 65 cidades

A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca

Estadão

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 16:19

Ceará Declara Situação de Emergência devido à Estiagem Crédito: Reprodução

O Governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios do Estado em razão dos efeitos do fenômeno climático El Niño. A medida foi oficializada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na sexta-feira (13) por meio do Decreto nº 37.608, publicado no Diário Oficial do Estado.

A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca, com possíveis impactos no abastecimento de água e na produção agropecuária.

Nas últimas horas, em razão da declaração, as buscas pelo termo "estado de emergência" ganharam destaque no Google Trends, ferramenta que monitora o interesse dos usuários por determinados assuntos nas pesquisas realizadas na plataforma.

De acordo com o decreto, a decisão considera avaliações técnicas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e do Comitê Integrado de Segurança Hídrica. Os documentos apontam um cenário de preocupação com a disponibilidade de água no estado e com as condições climáticas previstas para os próximos meses, especialmente durante a quadra chuvosa de 2027.