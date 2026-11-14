Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Efeitos do El Niño levam Ceará a declarar situação de emergência em 65 cidades

A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 16:19

Prefeitura de Feira de Santana Declara Situação de Emergência devido à Estiagem
Ceará Declara Situação de Emergência devido à Estiagem Crédito: Reprodução

O Governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios do Estado em razão dos efeitos do fenômeno climático El Niño. A medida foi oficializada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na sexta-feira (13) por meio do Decreto nº 37.608, publicado no Diário Oficial do Estado.

A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca, com possíveis impactos no abastecimento de água e na produção agropecuária.

Nas últimas horas, em razão da declaração, as buscas pelo termo "estado de emergência" ganharam destaque no Google Trends, ferramenta que monitora o interesse dos usuários por determinados assuntos nas pesquisas realizadas na plataforma.

De acordo com o decreto, a decisão considera avaliações técnicas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e do Comitê Integrado de Segurança Hídrica. Os documentos apontam um cenário de preocupação com a disponibilidade de água no estado e com as condições climáticas previstas para os próximos meses, especialmente durante a quadra chuvosa de 2027.

Segundo a Funceme, o El Niño pode contribuir para a redução das precipitações no Ceará, além de favorecer temperaturas mais elevadas, maior ressecamento do solo e aumento do risco de incêndios florestais.

Mais recentes

Imagem - Que horas começa o Enem? Veja horário de abertura e fechamento dos portões no segundo dia

Que horas começa o Enem? Veja horário de abertura e fechamento dos portões no segundo dia
Imagem - Faltou ao primeiro dia do Enem 2026? Veja quem pode fazer a reaplicação e se deve ir à segunda prova

Faltou ao primeiro dia do Enem 2026? Veja quem pode fazer a reaplicação e se deve ir à segunda prova
Imagem - Dupla Sena 3032 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (13)

Dupla Sena 3032 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (13)