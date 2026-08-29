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El Niño: Brasil terá mais seis ondas de calor em todas regiões até o final do ano

Estimativa do Cemaden considera histórico de anos de El Niño

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 10:16

Onda de calor
Onda de calor Crédito: Reprodução

O Brasil deve enfrentar pelo menos seis ondas de calor entre setembro e dezembro, segundo uma análise do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O número pode ser ainda maior caso o El Niño previsto para o período se confirme com forte intensidade. No último episódio do fenômeno, foram registradas nove ondas de calor no país.

A estimativa foi elaborada a partir da análise de 47 anos de registros de temperatura em períodos de El Niño. Uma onda de calor é caracterizada por pelo menos três dias consecutivos com temperaturas máximas e mínimas excepcionalmente acima da média.

Os dados apontam ainda que esses episódios estão mais frequentes e abrangentes. Enquanto nas décadas de 1980 e 1990 o calor extremo era mais concentrado em determinadas regiões, especialmente no Nordeste, os registros passaram a atingir áreas maiores do país a partir de 2010, com aumento mais acentuado depois de 2020.

Desidratação e golpes de calor

O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por
Frutas e ervas que tornam a rotina de beber água um gesto funcional e prazeroso por (BANCO DE IMAGENS)
Beber água é fundamental por Imagem: puhhha | Shutterstock
Água é fundamental por Freepik
Beba água mesmo sem sede por Banco de imagens
Água é fundamental por Imagem: Cozine | Shutterstock
É importante ter sempre uma garrafa de água por perto por Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock
A água é essencial para o equilíbrio do organismo por Imagem: fizkes | Shutterstock
Dias quentes, ambientes abafados, roupas inadequadas e pouca ingestão de líquidos formam uma combinação perigosa por Shutterstock
Água é fundamental por Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Beber água entre as doses de álcool ajuda a manter o corpo hidratado e reduz os efeitos da desidratação por Imagem: theshots.co | Shutterstock
Incentive ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sede por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por

O período entre agosto e dezembro de 2023 foi o mais extremo da série histórica, com nove ondas de calor registradas. A média histórica é de quatro episódios.

As previsões para setembro indicam temperaturas acima da média em grande parte do território brasileiro, com possibilidade de marcas até 3°C superiores ao normal.

Seca severa

O aumento do calor também pode agravar a seca e elevar o risco de incêndios. Segundo o Índice Integrado de Seca do Cemaden, 157 municípios brasileiros estão atualmente em situação de seca severa. Tocantins concentra 50 dessas cidades, enquanto a Bahia tem 18.

Além disso, 560 municípios estão classificados em nível alto de risco de fogo, abrangendo mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, área equivalente a mais de 35% do território nacional.

O cenário também pode afetar os preços dos alimentos. Em uma situação de El Niño forte, o estudo citado estima alta de até 19,9% nos preços de alimentos in natura, enquanto os gastos com alimentação no domicílio poderiam subir 6,32%.

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Calor

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