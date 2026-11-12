ALERTA GLOBAL

El Niño pode ser o mais forte desde 1950 e trazer calor extremo, seca e temporais ao Brasil

NOAA estima em 60% a chance de o fenômeno atingir intensidade histórica e prevê que ele permaneça forte ou muito forte até o início de 2027; Norte e Nordeste estão entre as regiões que podem ter menos chuva

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14:51

Calor Crédito: Shutterstock

O El Niño está ganhando força no Oceano Pacífico e pode se tornar um dos episódios mais intensos já registrados. Uma nova previsão da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), divulgada nesta quinta-feira (12), aponta que o fenômeno pode atingir intensidade muito forte até março de 2027.

A agência estima em mais de 79% a probabilidade de o El Niño permanecer nas categorias forte ou muito forte entre janeiro e março do próximo ano. Além disso, calcula em 60% a chance de o episódio atual se tornar o mais intenso já registrado desde 1950, considerando os períodos de outubro a dezembro e de novembro a janeiro.

Desidratação e golpes de calor 1 de 13

Em entrevista ao g1, Michelle L’Heureux, chefe da equipe de monitoramento do El Niño da NOAA, afirmou que o fenômeno está entre os mais intensos das últimas décadas. Segundo ela, o episódio atual só fica atrás do registrado no mesmo período de 1997.

Aquecimento do Pacífico continua aumentando

Os dados mais recentes mostram que a temperatura das águas do Pacífico Equatorial segue subindo. Na região Niño 3.4, uma das principais áreas utilizadas pelos cientistas para acompanhar o fenômeno, o aquecimento chegou a 2,5°C acima da média em outubro. Em setembro, a diferença era de 2,1°C.

Esse aumento é um dos indicadores da força do El Niño. No entanto, os cientistas também acompanham a resposta da atmosfera ao aquecimento do oceano. Para que o fenômeno continue se fortalecendo, é necessário que ocorram mudanças nos ventos, na pressão atmosférica e na distribuição das chuvas sobre o Pacífico. No novo boletim, a NOAA informou que esses sinais continuam presentes, indicando que oceano e atmosfera seguem atuando em conjunto.

Existe mesmo um “super El Niño”?

A expressão “super El Niño” é utilizada informalmente para descrever episódios de intensidade excepcional, mas não representa uma categoria oficial da NOAA. A agência classifica o fenômeno em quatro níveis: fraco, moderado, forte e muito forte. Para chegar à categoria muito forte, o índice de temperatura utilizado no monitoramento precisa atingir pelo menos 2°C acima da média em uma avaliação de três meses.

É justamente nessa faixa que o episódio atual se encontra. As próximas medições serão importantes para indicar se o aquecimento continuará avançando e qual será a intensidade do fenômeno durante seu pico.

Como o El Niño pode afetar o Brasil?

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Ele faz parte do fenômeno climático conhecido como ENOS (El Niño-Oscilação Sul), que alterna fases quentes, frias — chamadas de La Niña — e períodos de neutralidade.

Esse aquecimento modifica a circulação atmosférica e pode alterar os padrões de chuva e temperatura em diferentes partes do planeta. No Brasil, os efeitos costumam variar de acordo com a região.

Historicamente, o El Niño está associado a:

Sul: aumento das chuvas e maior risco de eventos extremos, como temporais e enchentes.

Norte: redução das chuvas em algumas áreas, com possibilidade de períodos mais secos.

Nordeste: maior risco de irregularidade nas precipitações e estiagens, especialmente em áreas do semiárido.

Sudeste e Centro-Oeste: mudanças nos padrões de chuva e maior possibilidade de períodos prolongados de calor.



Os efeitos não são iguais em todos os episódios e podem variar de uma região para outra. Por isso, a intensidade do fenômeno, por si só, não determina exatamente como será o clima em cada localidade.

El Niño também pode elevar a temperatura global

Além de alterar os padrões de chuva, o fenômeno influencia a temperatura média do planeta. Em episódios intensos, o aquecimento das águas do Pacífico contribui para elevar as temperaturas globais. Esse efeito se soma ao aquecimento provocado pelas mudanças climáticas, que já deixam oceanos e atmosfera mais quentes. Com isso, eventos de calor podem se tornar ainda mais intensos.