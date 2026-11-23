ALERTA

El Niño vai atingir força máxima na virada do ano e agravar o clima no Nordeste; veja previsão

Fenômeno deve permanecer na categoria muito forte até o início de 2027

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:25

Governo faz alerta sobre baixo nível em reservatórios do semiárido nordestino Crédito: Divulgação

O fenômeno El Niño deve atingir sua intensidade máxima na virada de 2026 para 2027 e pode influenciar o clima no Brasil nos próximos meses. Segundo as previsões divulgadas em 12 de novembro pelo Centro de Previsão Climática (CPC), vinculado à Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o pico deve ocorrer entre novembro e janeiro (NDJ 2026/2027). A expectativa é que o fenômeno permaneça na categoria muito forte durante o fim deste ano e o início do próximo.

No Nordeste, o El Niño pode favorecer a redução das chuvas em algumas áreas, aumentando a preocupação com períodos de estiagem. Os impactos, porém, não são uniformes e dependem da interação com outros fatores climáticos, como as temperaturas da superfície do Oceano Atlântico Tropical, que também exerce influência importante sobre as precipitações na região. No Sul do país, por outro lado, o fenômeno costuma favorecer volumes de chuva acima da média, especialmente durante a primavera e o verão.

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A previsão da NOAA indica que o enfraquecimento do El Niño deve começar gradualmente a partir do trimestre entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027, quando as anomalias positivas da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial devem diminuir. A redução deve continuar nos meses seguintes.

Para o trimestre de abril, maio e junho de 2027, a probabilidade de retorno às condições de neutralidade chega a 61%, superando a possibilidade de permanência do fenômeno, estimada em 38%. No trimestre seguinte, entre maio e julho, a chance de neutralidade sobe para 75%.