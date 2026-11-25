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Esther Morais
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:23
O fenômeno El Niño deve contribuir para o aumento do volume de chuva em áreas de oito estados brasileiros em dezembro de 2026, segundo previsão da Climatempo. O padrão climático deve favorecer precipitações acima da média no Sul, em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, enquanto áreas do Norte e do Nordeste devem registrar volumes abaixo do esperado.
O El Niño continua sendo considerado muito forte e deve atingir o pico de intensidade neste período. A influência do fenômeno deve persistir durante todo o verão 2026/2027.
A chuva deve ficar acima da média em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Acre e Rondônia.
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A previsão indica a organização da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico que favorece a formação de áreas de chuva persistente. O eixo do sistema deve se concentrar na porção centro-sul do Sudeste e do Centro-Oeste.
Com isso, são esperados grandes acumulados no centro-norte e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, em grande parte de Minas Gerais e Goiás, além de áreas de Mato Grosso. Também há previsão de chuva expressiva no sul do Amazonas, no Acre e em Rondônia.
Em contrapartida, a previsão aponta precipitações abaixo da média em quase toda a Região Norte e em grande parte do Nordeste.
No Nordeste, dezembro costuma ser um mês de pouca chuva, com precipitações mais concentradas no interior do Maranhão, do Piauí e da Bahia.
Dezembro está entre os meses mais chuvosos do ano no Brasil. Os volumes médios de precipitação ultrapassam 200 milímetros em praticamente todo o Sudeste, no Centro-Oeste e em grande parte da Região Norte.
O mês também é marcado por temperaturas elevadas e sensação de abafamento, devido à alta umidade e ao aumento da insolação no Hemisfério Sul.
O solstício de verão ocorre em 21 de dezembro, às 17h50, pelo horário de Brasília, marcando oficialmente o início da estação.
Apesar do calor, áreas do Centro-Sul podem registrar períodos de temperaturas mais amenas por causa da nebulosidade e da chuva frequente. A previsão não indica a entrada prolongada e abrangente de massas de ar frio pelo interior do país.