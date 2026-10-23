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'Ela achou que era peixe', diz marido de enfermeira que morreu na lua de mel em Portugal

Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, era alérgica a frutos do mar; sintomas graves surgiram duas horas depois do almoço

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:02

Enfermeira morre durante lua de mel em Portugal após reação alérgica
Enfermeira morre durante lua de mel em Portugal após reação alérgica Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A enfermeira brasileira Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, achou que estava comendo peixe quando colocou na boca um pedaço de alimento servido durante um almoço em Leiria, em Portugal. Ao perceber a textura diferente, desconfiou que não se tratava de um peixe comum. Amanda era alérgica a frutos do mar. Duas horas depois, sofreu uma reação alérgica grave e morreu.

Em entrevista ao portal português Notícias ao Minuto, o marido da enfermeira, Tiago Nascimento, contou que ela só percebeu que o alimento era diferente depois de colocá-lo na boca. “Sem saber exatamente o que estava sendo servido, pegou um pedaço e colocou na boca. Quando sentiu aquela textura borrachuda, percebeu que não era um peixe comum. Só que, naquele momento, ela já tinha engolido, então tentamos não nos desesperar”, relatou.

Enfermeira morre durante lua de mel em Portugal após reação alérgica

Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, morreu em Portugal após sofrer uma reação alérgica grave depois de comer camarão durante a lua de mel por Reprodução/Redes Sociais
Moradora do Distrito Federal, Amanda era enfermeira e trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mantevida por Reprodução/Redes Sociais
Amanda e Tiago Nascimento se casaram em 10 de outubro. A morte da enfermeira ocorreu em 21 de outubro, apenas 11 dias após o casamento por Reprodução/Redes Sociais
O casal estava em Leiria, em Portugal, quando Amanda passou mal após comer camarão em um restaurante. Ela recebeu atendimento médico e foi transferida para o Hospital Universitário de Coimbra por Reprodução/Redes Sociais
A família aguarda a conclusão dos procedimentos necessários para trazer o corpo de Amanda ao Brasil. O Consulado-Geral do Brasil no Porto informou que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares, quando solicitado. por Reprodução/Redes Sociais
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Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, morreu em Portugal após sofrer uma reação alérgica grave depois de comer camarão durante a lua de mel por Reprodução/Redes Sociais

Segundo Tiago, o casal não tinha nenhum antialérgico à disposição. Amanda sentiu um pequeno incômodo na garganta logo após comer, mas o sintoma passou depois que ela bebeu água. Os dois continuaram o passeio sem imaginar que aquele poderia ser o início de uma reação mais grave.

“Seguimos normalmente, sem perceber que aquilo poderia ser o início de uma reação muito mais séria. Mas, em duas horas, tudo mudou. Estávamos saindo de uma livraria quando os sintomas começaram a aparecer, por volta das 16h30”, contou o marido ao Notícias ao Minuto.

Amanda começou a apresentar manchas e inchaço na pele, além da sensação de que a garganta estava fechando. Uma equipe de emergência foi acionada e prestou os primeiros socorros, mas a enfermeira precisou ser transferida para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

“A ambulância chegou e fez os primeiros socorros, mas, naquela unidade [em Leiria], não tinha o suporte necessário. Ela, então, precisou ser transferida para o Hospital Universitário de Coimbra, um pouco mais distante, e, infelizmente, não resistiu”, disse Tiago.

Casamento 11 dias antes

Moradora do Distrito Federal, Amanda trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mantevida. Ela e Tiago se casaram em 10 de outubro e estavam em Portugal para a lua de mel. A morte ocorreu em 21 de outubro, apenas 11 dias após o casamento.

A viagem de retorno ao Brasil estava programada para sexta-feira (23). Com a morte da enfermeira, a família passou a organizar o traslado do corpo e o sepultamento.

Segundo o Correio Braziliense, os familiares conseguiram arrecadar o dinheiro necessário para custear as despesas, mas aguardavam a conclusão dos procedimentos legais e o laudo da autópsia forense para a liberação do corpo.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado-Geral do Brasil no Porto “permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares da nacional brasileira, quando solicitado”.

Tags:

Morte Portugal Alergias lua de mel Reação Alérgica Morte na lua de mel

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