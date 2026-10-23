REAÇÃO ALÉRGICA

'Ela achou que era peixe', diz marido de enfermeira que morreu na lua de mel em Portugal

Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, era alérgica a frutos do mar; sintomas graves surgiram duas horas depois do almoço

Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:02

Enfermeira morre durante lua de mel em Portugal após reação alérgica Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A enfermeira brasileira Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, achou que estava comendo peixe quando colocou na boca um pedaço de alimento servido durante um almoço em Leiria, em Portugal. Ao perceber a textura diferente, desconfiou que não se tratava de um peixe comum. Amanda era alérgica a frutos do mar. Duas horas depois, sofreu uma reação alérgica grave e morreu.

Em entrevista ao portal português Notícias ao Minuto, o marido da enfermeira, Tiago Nascimento, contou que ela só percebeu que o alimento era diferente depois de colocá-lo na boca. “Sem saber exatamente o que estava sendo servido, pegou um pedaço e colocou na boca. Quando sentiu aquela textura borrachuda, percebeu que não era um peixe comum. Só que, naquele momento, ela já tinha engolido, então tentamos não nos desesperar”, relatou.

Enfermeira morre durante lua de mel em Portugal após reação alérgica 1 de 5

Segundo Tiago, o casal não tinha nenhum antialérgico à disposição. Amanda sentiu um pequeno incômodo na garganta logo após comer, mas o sintoma passou depois que ela bebeu água. Os dois continuaram o passeio sem imaginar que aquele poderia ser o início de uma reação mais grave.

“Seguimos normalmente, sem perceber que aquilo poderia ser o início de uma reação muito mais séria. Mas, em duas horas, tudo mudou. Estávamos saindo de uma livraria quando os sintomas começaram a aparecer, por volta das 16h30”, contou o marido ao Notícias ao Minuto.

Amanda começou a apresentar manchas e inchaço na pele, além da sensação de que a garganta estava fechando. Uma equipe de emergência foi acionada e prestou os primeiros socorros, mas a enfermeira precisou ser transferida para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

“A ambulância chegou e fez os primeiros socorros, mas, naquela unidade [em Leiria], não tinha o suporte necessário. Ela, então, precisou ser transferida para o Hospital Universitário de Coimbra, um pouco mais distante, e, infelizmente, não resistiu”, disse Tiago.

Casamento 11 dias antes

Moradora do Distrito Federal, Amanda trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mantevida. Ela e Tiago se casaram em 10 de outubro e estavam em Portugal para a lua de mel. A morte ocorreu em 21 de outubro, apenas 11 dias após o casamento.

A viagem de retorno ao Brasil estava programada para sexta-feira (23). Com a morte da enfermeira, a família passou a organizar o traslado do corpo e o sepultamento.

Segundo o Correio Braziliense, os familiares conseguiram arrecadar o dinheiro necessário para custear as despesas, mas aguardavam a conclusão dos procedimentos legais e o laudo da autópsia forense para a liberação do corpo.