‘Ela confiava em deixar o apartamento destrancado’, diz mãe de mineira morta

A Polícia Civil de São Paulo segue investigando o assassinato da jovem Dalliene de Cassia Brito Pereira, de 21 anos, registrado no último sábado, 1, em Santo Amaro, na zona sul da capital. De acordo com a família da vítima, era comum que ela deixasse o apartamento aberto. "Minha filha confiava em deixar a chave na porta da frente, debaixo do tapete ou o apartamento destrancado", disse ao Estadão a mãe da jovem, Valéria Fátima Alves de Brito, de 46 anos.

Ao chegar ao local na manhã do sábado, a colega de apartamento estranhou que o apartamento estivesse trancado por dentro, o que não era comum. O zelador e a polícia arrombaram a porta e encontraram a vítima morta no local. Valéria foi informada da morte às 8h23 daquele dia. "Quando atendi o celular, só ouvia a voz de uma moça chorando e logo um policial pegou o telefone e disse: ‘Sua filha veio a óbito’", conta. "Naquela hora eu desmontei."

A mãe de Dalliene acredita que o ponto mais importante em torno da morte da filha é a chave do apartamento, que era compartilhada com a amiga que também morava no local. Segundo conta, as duas tinham o combinado de só trancarem o apartamento quando saíssem juntas e, deixavam a chave debaixo de um tapete. Quando uma delas ficava em casa e a outra saía, a porta ficava destrancada.

"Nunca achei isso certo (apartamento destrancado) e sempre me preocupava, mas ela confiava", diz Valéria. "Não temos nenhuma informação sobre o andamento das investigações, mas temos muita confiança no trabalho da polícia", acrescenta a mãe.

Segundo ela, parentes que residem na capital paulista acompanham o caso de perto junto a DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo) "Queremos respostas. Nossa busca é pelo esclarecimento dos fatos e que a Justiça seja feita por Dallliene", diz.

Dalliene foi encontrada morta sobre a cama, sem roupas e com um travesseiro sobre o rosto. A morte foi registrada como homicídio por asfixia pela Polícia Civil. No apartamento, não havia sinais de luta. Segundo informações concedidas à polícia, vizinhos teriam ouvido barulhos da cama rangendo e pedido de socorro.

Vítima morava em SP pela segunda vez e sonhava com vida fora do país

A jovem foi sepultada no final da manhã desta terça-feira, 4, em Uberaba (MG) sob grande comoção. Era a segunda vez que morava na capital paulista onde decidiu buscar novas oportunidades de trabalho. "O maior sonho era sair do País", lembra a mãe. Para isso, ela fazia curso de oratória e de conversação em inglês.

Antes da pandemia, a jovem morou pela primeira vez na cidade para trabalhar como modelo, mas desistiu da profissão por conta das exigências. Durante a pandemia, voltou para a sua cidade natal para ficar com a família e começou a cursar Administração de Empresas.

Em janeiro deste ano, retornou a São Paulo para estagiar no setor administrativo de uma empresa onde vinha se destacando pelo esforço e dedicação. "Ela estava muito feliz devido ao seu bom desempenho e crescendo profissionalmente", diz Valéria.

A mãe diz que seu consolo são os momentos vividos ao lado da caçula de três filhos. "Ela era uma menina abençoada de corpo e alma. Muito educada, cheia de sonhos", lembra. As duas falavam-se todos os dias, por mensagem de aplicativo. No dia da morte da filha, Valéria recebeu o tradicional "Bom dia" e, à tarde, um "Oi Mãe". "Senti que ela queria me contar algo, mas não disse mais nada."

À noite, Valéria ainda mandou um vídeo para a filha que levava uma mensagem de que o coração é um radar que quando sente algo de errado, ele dá sinais. "Ali, ela não me respondeu mais", lamenta.