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Ela emprestou dinheiro e o namorado sumiu: por que até pessoas inteligentes caem no estelionato afetivo?

História de Carmita, personagem de Deborah Evelyn em “Quem Ama Cuida”, expõe um golpe que começa com afeto, confiança e intimidade — e pode terminar em prejuízo financeiro e trauma emocional

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:59

Ela emprestou dinheiro e o namorado sumiu: por que até pessoas inteligentes caem no estelionato afetivo? Crédito: Imagem gerada pela IA

Na trama de “Quem Ama Cuida”, novela das 9 da TV Globo, Carmita, interpretada por Deborah Evelyn, acredita estar vivendo um relacionamento amoroso com Edson (Vandré Silveira). A história muda quando ela faz um grande empréstimo bancário para o namorado e, depois disso, deixa de conseguir contato com ele. A desconfiança surge até que sua amiga Fábia (Flávia Alessandra) alerta para a possibilidade de ela ter sido enganada.

A história da ficção reproduz uma situação que também acontece fora das telas e levanta uma pergunta incômoda: por que pessoas inteligentes, experientes e bem-sucedidas também podem se tornar vítimas de estelionato afetivo? A resposta, segundo o psicólogo Filipe Colombini, não está na existência de um suposto “perfil de pessoa ingênua” mais vulnerável a esse tipo de golpe. “Eu evitaria falar em um perfil psicológico específico ou em uma personalidade pré-definida. Isso pode simplificar demais o fenômeno e até culpabilizar a vítima”, explica.

Marcelo VIP ficou conhecido por golpes 1 de 14

Não existe um “perfil de vítima”

Em vez de uma personalidade específica, o especialista chama atenção para contextos de maior vulnerabilidade. Solidão, luto, separação, mudanças importantes na vida, necessidade de conexão afetiva ou uma rede de apoio fragilizada podem deixar uma pessoa mais suscetível a um vínculo manipulativo. Isso, porém, não significa que ela seja ingênua, frágil ou tenha algum transtorno psicológico.

“Uma pessoa pode estar muito bem em várias áreas da vida e, em determinada fase, estar mais suscetível a um vínculo manipulativo, tóxico ou nocivo”, afirma Colombini. É justamente por isso que inteligência ou experiência de vida não funcionam como uma espécie de “vacina” contra o estelionato afetivo.

O golpe começa antes do pedido de dinheiro

Um dos aspectos mais difíceis de perceber é que a fraude pode não começar com uma solicitação financeira. Antes disso, existe a construção de um relacionamento. Segundo Colombini, o golpista pode começar oferecendo atenção, criando intimidade e proporcionando à vítima a sensação de ser compreendida e valorizada.

“Primeiro vem o vínculo, a atenção, a sensação de intimidade e a validação. O golpista vai entendendo quem é aquela pessoa, o que ela deseja, do que sente falta e como construir uma história convincente”, explica. A manipulação, portanto, pode acontecer de maneira progressiva. Quando o dinheiro entra em cena, já existe um investimento emocional na relação. E esse investimento pode dificultar ainda mais a percepção de que há algo errado.

“Quanto mais tempo, afeto, expectativa e até dinheiro a pessoa investiu, mais difícil pode ser aceitar que aquela história era uma fraude”, afirma o psicólogo. Por isso, para o especialista, perguntar “como uma pessoa tão inteligente caiu nisso?” acaba sendo uma forma inadequada de enxergar o problema. Mais importante é entender como aquela relação foi construída de maneira convincente o suficiente para ultrapassar os mecanismos de proteção da vítima.

Quais sinais podem indicar o golpe?

Embora não exista um perfil único de vítima, alguns comportamentos podem funcionar como sinais de alerta. Entre eles estão:

relacionamento que avança rápido demais;

histórias difíceis de verificar;

dificuldade recorrente para encontros presenciais ou videochamadas;

emergências frequentes;

pedidos de dinheiro;

solicitações para manter o relacionamento ou determinadas situações em sigilo;

contradições na história contada pelo parceiro.



Outro sinal importante é o afastamento da família e dos amigos. A pessoa pode começar a interpretar os questionamentos de pessoas próximas como uma tentativa de destruir o relacionamento. É justamente nesse momento que a reação da família pode fazer diferença.

Acusar pode afastar ainda mais a vítima

Para Colombini, confrontar diretamente a pessoa ou ridicularizar sua relação pode ter o efeito contrário ao desejado. Dizer “você está sendo enganado” ou fazer comentários que provoquem vergonha pode levar a vítima a se fechar ainda mais e se afastar de quem poderia ajudá-la.

Em vez de acusações, o especialista recomenda perguntas que estimulem a reflexão: “O que você sabe sobre essa pessoa que foi realmente verificado?” “Quantas vezes vocês se encontraram?” “As histórias são consistentes?” “Por que sempre aparece uma emergência associada a dinheiro?” “O objetivo não é vencer uma discussão. É ajudar a pessoa a recuperar a capacidade crítica sem humilhá-la ou julgá-la. O que se busca é conexão, e não afastamento”, afirma.

O prejuízo não termina quando o dinheiro acaba

O dano financeiro costuma ser a consequência mais visível do estelionato afetivo, mas está longe de ser a única. Para a vítima, a relação existiu. “Para a vítima, aquela relação existiu. Os sentimentos, planos, a expectativa e o vínculo foram reais, mesmo que a identidade ou as intenções do outro não fossem”, explica Colombini.

Depois da descoberta da fraude, podem surgir vergonha, culpa, raiva, ansiedade, sintomas depressivos e dificuldade para confiar novamente. Também podem aparecer pensamentos recorrentes sobre o que aconteceu e uma consequência particularmente dolorosa: a perda da confiança no próprio julgamento. A pessoa pode começar a se perguntar: “Se eu não percebi isso, como vou saber em quem confiar daqui para frente?”

Reconstruir a confiança é parte do tratamento