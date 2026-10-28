SOFREU BULLYING

'Ela gritava e pedia para todo mundo sair': mulher vivia isolada há 18 anos em SP

Encontrada aos 33 anos em Cristais Paulista, moradora relatou que se afastou do convívio social aos 15; avaliação inicial apontou sinais de desnutrição e anemia

Mariana Rios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:32

Casa da mulher encontrada vivendo em isolamento social em Cristais Paulista, SP Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 33 anos encontrada após cerca de 18 anos em isolamento social gritava e pedia que as pessoas saíssem do local quando foi abordada por policiais em Cristais Paulista, no interior de São Paulo. Ela estava em um quarto escuro, sem ventilação e com forte odor. A equipe precisou conquistar sua confiança para convencê-la a sair do cômodo e aceitar atendimento médico.

O caso foi descoberto na segunda-feira (26), após uma denúncia ao Disque 100, canal do governo federal para comunicar violações de direitos humanos. As informações são do g1 Ribeirão Preto e Franca.

Renata Valéria de Souza Pinto, chefe da Divisão de Saúde Pública da Vigilância Sanitária municipal, acompanhou a abordagem e tentou estabelecer contato com a moradora. Os policiais militares pediram ajuda à servidora por ela também ser mulher.

“Ela ficou muito assustada. Ela gritava, ela pedia para todo mundo sair dali”, relatou Renata ao g1.

Segundo a servidora, a mulher contou que começou a se isolar aos 15 anos, após sofrer bullying na escola por causa de uma deformidade no tórax e nas costas. Ela negou ter sofrido agressões ou maus-tratos da mãe, de 71 anos, com quem morava. Uma avaliação médica não identificou marcas de violência física.

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Mulher foi encaminhada para atendimento médico

Durante a abordagem, Renata conversou com a moradora e pediu autorização para se aproximar. A servidora também explicou que a equipe estava no local para ajudá-la, sem a intenção de afastá-la da mãe ou da residência.

Depois de conseguir estabelecer uma relação de confiança, Renata convenceu a mulher a ir até a sala, onde havia mais iluminação, e aceitou examiná-la. A moradora foi posteriormente levada de ambulância a uma unidade de saúde.

Uma avaliação médica preliminar apontou sinais compatíveis com desnutrição, anemia e deficiência de vitaminas.

Casa foi interditada após vistoria

A Vigilância Sanitária interditou a residência devido à grande quantidade de materiais acumulados e às condições precárias de higiene. A situação levantou a suspeita de que a mãe da mulher tenha transtorno de acumulação, condição caracterizada pela dificuldade de descartar objetos e que pode comprometer a segurança do ambiente. Até o momento, não há diagnóstico confirmado.

Mãe e filha estão temporariamente na casa de familiares e devem receber acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico. A intenção é compreender as circunstâncias do isolamento e ajudá-las a retomar gradualmente o convívio social.

Servidora voltou a visitar a mulher

Na terça-feira (27), Renata e um investigador fizeram uma nova visita à moradora e levaram flores e chocolates. Segundo a servidora, a mulher demonstrou interesse em manter contato e perguntou se poderia ser sua amiga.

Renata afirmou que aceitou o pedido e reforçou que continuaria disponível para ajudá-la.