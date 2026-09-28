EDUCAÇÃO

Ela já tinha carreira, filhos e quase 20 anos longe dos estudos, mas decidiu tentar Medicina

Bruna Assis voltou ao Enem depois de quase três décadas e hoje concilia trabalho no Banco do Brasil, dois filhos e três horas diárias de preparação para tentar realizar o antigo sonho

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 05:20

Ela já tinha carreira, filhos e quase 20 anos longe dos estudos, mas decidiu tentar Medicina Crédito: Montagem com foto de divulgação e Imagem gerada pela IA

Aos 17 anos, Bruna Assis tentou Medicina, mas não conseguiu a nota necessária para entrar no curso. O sonho acabou ficando em segundo plano: ela se formou em Jornalismo, passou em um concurso para o Banco do Brasil e construiu uma carreira, além de formar uma família. Quase três décadas depois, porém, a vontade de ser médica voltou a aparecer — desta vez, em uma rotina que já incluía trabalho, filhos e outras responsabilidades.

“Eu prestei Medicina, mas sem acreditar que eu poderia passar”, lembra Bruna. A possibilidade de tentar novamente surgiu aos 35 anos, depois que um problema de saúde a aproximou das práticas integrativas e uma colega de trabalho decidiu prestar Medicina. “Aquilo me fez pensar: será que isso seria possível pra mim? Aí voltou aquele sentimento.”

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A primeira nova tentativa veio em 2024, quando Bruna se inscreveu no Enem pela primeira vez desde a juventude. Mãe de dois filhos e ainda sem muita confiança de que conseguiria uma vaga, ela recorreu a um cursinho online guiado por inteligência artificial. Como não tinha uma estratégia de preparação bem definida, acabou estudando principalmente conteúdos de Humanas.

Mesmo assim, alcançou 747 pontos no exame. A nota não foi suficiente para a vaga que buscava, mas teve outro efeito: mostrou a ela que ainda era possível voltar a estudar depois de tantos anos. “Pra quem está há 20 anos sem estudar, foi um resultado que a gente tem que valorizar. Foi tipo: poxa, e se eu fosse estudar de verdade?”.

Foi a partir daí que Bruna decidiu levar a preparação mais a sério. Depois de pesquisar cursinhos e acompanhar influenciadores no YouTube, escolheu a Filadd, plataforma online de preparação para vestibulares que informa ter mais de 3 milhões de usuários na América Latina. Entre os fatores que pesaram na decisão estavam a possibilidade de adaptar os estudos à rotina e o acompanhamento por mentoria.

Hoje, Bruna dedica cerca de três horas por dia à preparação. Para conseguir encaixar os estudos na rotina, reduziu pela metade os atendimentos de acupuntura que realizava paralelamente ao trabalho no banco e aproveita principalmente as manhãs, enquanto os filhos ainda dormem. O esforço já aparece nas notas: em um ano, a pontuação em Matemática passou de 780 para 859, enquanto a de Redação subiu de 780 para 920.

Ciências da Natureza continua sendo o principal desafio para a candidata, que concentra nessa área parte dos estudos para o Enem 2026. Na Redação, segundo a Filadd, a evolução está relacionada ao acompanhamento individual e ao vivo oferecido pela plataforma. O estudante recebe a análise dos textos, com identificação dos pontos que precisam ser trabalhados e orientação sobre os próximos passos de acordo com a própria evolução.

A plataforma também oferece correção ilimitada de redações dentro do chamado Ciclo Imparável, com devolutivas nas cinco competências avaliadas pelo Enem. A proposta é acompanhar o estudante ao longo da preparação, em vez de limitar a orientação a uma avaliação isolada de cada texto.

Para Bruna, a principal diferença entre a adolescente que tentou Medicina pela primeira vez e a mulher que retomou o projeto décadas depois está na maturidade. “Pra outras mães que acham que já passou da hora de realizar esse tipo de sonho, eu digo: não passou da hora. Os filhos não atrapalham, eles são motivadores.”

Um sonho antigo que volta quando a vida já mudou

A história de Bruna ajuda a explicar um movimento que vai além de quem acabou de sair do ensino médio. O Enem 2026 terá 5.055.818 inscritos confirmados, número 5,08% maior que o registrado em 2025 e o maior volume de inscrições desde 2020. Parte desse público é formada por pessoas que já passaram pela universidade ou pelo mercado de trabalho e agora querem mudar de direção. Um levantamento da Indeed apontou que 42% dos profissionais brasileiros pretendiam mudar de carreira em 2025. Entre aqueles que buscavam uma nova direção profissional, a idade média era de 39 anos.

A mudança também pode ter impacto financeiro. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), brasileiros com ensino superior completo têm remuneração média 144% maior do que aqueles que interromperam os estudos no ensino médio.

É nesse contexto que aparecem histórias de pessoas que não estão apenas tentando uma vaga na universidade, mas voltando a estudar depois de anos ou até décadas longe da rotina de preparação para vestibulares. A dificuldade, nesse caso, não é somente recuperar conteúdos: é encontrar espaço para estudar enquanto a vida adulta continua acontecendo.

O advogado que decidiu tentar Medicina aos 39 anos

Daniel Rodrigues conhece esse desafio. Formado em Direito pela UFRJ em 2014 e servidor público concursado desde os 24 anos, ele chegou aos 39 à quarta tentativa de entrar em Medicina. A decisão de mudar de área veio depois que passou a estudar saúde por conta própria e a orientar pessoas nas redes sociais como naturopata.

Para Daniel, escolher uma profissão ainda muito jovem pode limitar as possibilidades de mudança ao longo da vida. “Eu tenho certeza que a forma como nós fomos educados era pra que a gente já tomasse uma decisão com apenas 18 anos da vida. Acho isso muito arbitrário”, afirma.

Mesmo acostumado a estudar para provas e concursos, ele reconhece que subestimou o nível de exigência que encontrou no Enem. A percepção mudou quando percebeu que sua nota havia caído de um ano para o outro, apesar de continuar estudando. “Quando você vê que em três anos não evolui, alguma coisa tem de errado com o que você tá fazendo”, conta. Foi nesse momento que decidiu procurar ajuda profissional para reorganizar a preparação. “Eu tive que vestir a sandália da humildade e reconhecer que precisava de ajuda”.

A rotina de Daniel também está longe da de um vestibulando tradicional. Ele acorda entre 4h e 6h para estudar e aproveita os intervalos do expediente para continuar a preparação. Em vez de estabelecer uma quantidade fixa de horas, segue o planejamento elaborado pelo orientador. “Eu não fico contabilizando horas. Vejo o tempo que tenho disponível, abro o site da Filadd e vejo o que o orientador programou.”

Na fase de qualificação da UERJ, conseguiu o melhor desempenho entre suas tentativas: acertou oficialmente 54 das 60 questões, cerca de 90% de aproveitamento. “Encarei a prova com a maior naturalidade. Fui muito confiante, e fiquei muito feliz”. A experiência reforçou para ele a ideia de que uma mudança de carreira pode acontecer mesmo depois dos 30. “Eu acho que nunca é tarde, pode ser até mais do que 40, 50, 60, 70 anos”, resume. “Enquanto há vida, há tempo, e sempre é o momento de reconstrução”.

Como estudar quando a vida não permite uma rotina de vestibulando

Bruna e Daniel têm trajetórias diferentes, mas enfrentam o mesmo obstáculo: nenhum dos dois tem a disponibilidade de um adolescente que pode passar o dia inteiro estudando. Trabalho, filhos, compromissos e outras responsabilidades precisam ser considerados na hora de montar a preparação.

Para Bruno Ferrari, coordenador pedagógico da Filadd no Brasil, esse é justamente um dos pontos que precisam ser considerados quando adultos retomam os estudos. “Quem concilia trabalho, filhos e estudo não tem duas ou três horas seguidas por dia para dedicar à preparação. O cronograma precisa se encaixar na rotina da pessoa, e não o contrário”, afirma.

O acompanhamento individual oferecido pela plataforma, chamado de Ciclo Imparável, inclui orientação, simulados com correção pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) e correção de redações. Segundo a empresa, esses recursos são ilimitados, enquanto o ritmo da preparação é definido pelo orientador de acordo com a trajetória de cada aluno.

“O que muda depois dos 30 não é a capacidade de aprender, é a quantidade de coisas que competem pela atenção do aluno ao longo do dia”, afirma Ferrari. Para quem ainda não decidiu qual curso pretende fazer ou quer avaliar a distância entre a nota atual e a pontuação necessária para uma vaga, a Filadd mantém o Teste Vocacional Gratuito e o Simulado Gratuito 2026. Segundo a plataforma, o simulado reúne 180 questões corrigidas pela Teoria de Resposta ao Item, método utilizado pelo Inep no Enem.