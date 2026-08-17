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'Elas gosta de baile de marginal': governo aciona OAB por trend de advogados no TikToK que ironiza revogação de medidas protetivas

Vídeos ironizam mulheres que pedem a revogação de medidas protetivas após reatarem relacionamentos

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:34

Trend mostra advogados brincando com cancelamento de medida protetiva Crédito: Reprodução

"É normal, elas gosta de baile de marginal / Quer sarrar na Glock, quer sarrar no parafal / Quer foto estampada lá no balanço geral / Quer da pros amigos que tem a cara de mal". O trecho da música "Baile de Marginal", de DJ Zigão e MC Rodrigo do CN, passou a ser usado em uma trend do TikTok protagonizada por advogados e que agora é alvo de questionamentos do governo.

As gravações mostram os profissionais lendo documentos enquanto dublam a música. Em algumas publicações, a legenda diz: "Pedindo cancelamento da medida protetiva porque a cliente reatou com o amor da vida dela".

A repercussão levou o Ministério da Justiça e Segurança Pública a encaminhar um ofício ao Conselho Federal da OAB. Segundo informações da Folha de S.Paulo divulgadas pelo Migalhas, o documento cita 31 advogados de diferentes estados e questiona se o conteúdo publicado nas redes sociais é compatível com as regras éticas da profissão.

Uma das publicações mencionadas alcançou 1,4 milhão de curtidas e 24,3 mil comentários.

O documento foi assinado por Sheila de Carvalho, secretária nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça, e pela deputada Jack Rocha, coordenadora da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados. As signatárias defendem que os vídeos podem entrar em conflito com o Código de Ética e Disciplina da OAB.

O ofício também destaca que casos de violência doméstica podem envolver dependência emocional ou econômica. Nesse contexto, segundo as autoras, ridicularizar mulheres que decidem pedir a revogação de medidas protetivas pode minimizar o sofrimento psicológico e contribuir para uma nova situação de vitimização.

Como parte da argumentação, o documento cita dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2025, foram registrados 1.571 feminicídios no país.