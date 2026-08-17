Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Elas gosta de baile de marginal': governo aciona OAB por trend de advogados no TikToK que ironiza revogação de medidas protetivas

Vídeos ironizam mulheres que pedem a revogação de medidas protetivas após reatarem relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:34

Trend mostra advogados brincando com cancelamento de medida protetiva
Trend mostra advogados brincando com cancelamento de medida protetiva Crédito: Reprodução

"É normal, elas gosta de baile de marginal / Quer sarrar na Glock, quer sarrar no parafal / Quer foto estampada lá no balanço geral / Quer da pros amigos que tem a cara de mal". O trecho da música "Baile de Marginal", de DJ Zigão e MC Rodrigo do CN, passou a ser usado em uma trend do TikTok protagonizada por advogados e que agora é alvo de questionamentos do governo.

As gravações mostram os profissionais lendo documentos enquanto dublam a música. Em algumas publicações, a legenda diz: "Pedindo cancelamento da medida protetiva porque a cliente reatou com o amor da vida dela".

A repercussão levou o Ministério da Justiça e Segurança Pública a encaminhar um ofício ao Conselho Federal da OAB. Segundo informações da Folha de S.Paulo divulgadas pelo Migalhas, o documento cita 31 advogados de diferentes estados e questiona se o conteúdo publicado nas redes sociais é compatível com as regras éticas da profissão.

Uma das publicações mencionadas alcançou 1,4 milhão de curtidas e 24,3 mil comentários.

O documento foi assinado por Sheila de Carvalho, secretária nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça, e pela deputada Jack Rocha, coordenadora da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados. As signatárias defendem que os vídeos podem entrar em conflito com o Código de Ética e Disciplina da OAB.

O ofício também destaca que casos de violência doméstica podem envolver dependência emocional ou econômica. Nesse contexto, segundo as autoras, ridicularizar mulheres que decidem pedir a revogação de medidas protetivas pode minimizar o sofrimento psicológico e contribuir para uma nova situação de vitimização.

Como parte da argumentação, o documento cita dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2025, foram registrados 1.571 feminicídios no país.

Para as representantes do governo e da Câmara, o conteúdo publicado pelos advogados pode afrontar o sistema de Justiça e contrariar deveres relacionados ao exercício profissional, entre eles a preservação da dignidade da advocacia e as regras éticas para publicidade.

Mais recentes

Imagem - '2027 será pior', afirma presidente das Casas Bahia após fechamento de 298 lojas e demissão de 2 mil funcionários

'2027 será pior', afirma presidente das Casas Bahia após fechamento de 298 lojas e demissão de 2 mil funcionários
Imagem - Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (17/08)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (17/08)