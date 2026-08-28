NEGÓCIOS

Ele queria ser padre, mas virou dono da destilaria mais premiada do Brasil

Filho de agricultores, Evandro Weber assumiu o negócio da família e transformou uma pequena operação em uma empresa presente em mais de 30 países

Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:28

Filho de agricultores, Evandro Weber transformou um pequeno negócio familiar em uma destilaria presente em mais de 30 países, e prepara o maior ciclo de crescimento da história da Weber Haus Crédito: Reprodução

Antes de estar à frente de uma das principais destilarias do Brasil, o empresário Evandro Weber cresceu na zona rural. Filho de agricultores, ajudava a família no cultivo da cana-de-açúcar e acompanhava as diferentes etapas da produção de destilados. Na juventude, porém, imaginava um futuro completamente diferente: queria ser padre.



A vida tomou outro caminho. Evandro decidiu permanecer ligado às suas raízes e construir sua trajetória no negócio da família, cuja história começou em 1948 e hoje chega à quinta geração. As origens dos Weber no Brasil remontam à chegada dos primeiros imigrantes da família ao Rio Grande do Sul, em 1824.

Fundada em 1948, a Weber Haus é uma destilaria familiar gaúcha atualmente em sua quinta geração. A marca tem mais de 80 rótulos 1 de 10

Ao lado dos pais, Hugo e Eugênia Weber, e das irmãs Mariane e Eliana, Evandro cresceu em uma realidade na qual praticamente todo o processo produtivo era artesanal. O conhecimento sobre o cultivo da cana, a destilação e o envelhecimento era transmitido de uma geração para outra.

Foi nesse ambiente que começou a desenvolver uma visão que mais tarde teria influência direta na condução da empresa: preservar uma tradição não significava necessariamente fazer tudo da mesma forma.

Primavera

No final da década de 1990, a família enfrentou um dos períodos mais delicados de sua trajetória. Foi descoberto que ‘Primavera’, nomenclatura utilizada havia anos, não estava registrada. Sem recursos financeiros para enfrentar uma longa disputa judicial, a empresa precisou abrir mão do nome.

O momento exigiu uma reconstrução da marca, de modo que foi necessário repensar a identidade, o posicionamento e a maneira como a empresa pretendia se apresentar e crescer no mercado. Em 2001, nascia oficialmente a Weber Haus. A necessidade de criar uma nova marca coincidiu com um movimento de profissionalização e abriu espaço para uma visão de longo prazo, que seria aprofundada nos anos seguintes.

“Naquele momento, não se tratava apenas de perder um nome que fazia parte da nossa história. Precisávamos entender como a empresa seguiria dali para frente. Foi uma dificuldade que nos obrigou a repensar a marca, o posicionamento e o próprio futuro do negócio. Olhando hoje, vejo que aquele período também nos impulsionou a buscar novos caminhos”, diz Evandro Weber.

Operação artesanal

Sob a liderança de Evandro, a Weber Haus ampliou os investimentos em gestão, qualidade, certificações, desenvolvimento de produtos, tecnologia, internacionalização e novas frentes de atuação. A marca, que inicialmente tinha atuação regional, ampliou suas fronteiras e hoje está presente em mais de 30 países.

A visita à destilaria também se transformou em uma operação estruturada de turismo de experiência, aproximando os consumidores da história da família e dos processos de produção. Paralelamente, o conhecimento transmitido entre gerações passou a ser combinado a novos processos e estratégias para o desenvolvimento de produtos e oportunidades de negócio.

Atualmente, a Weber Haus possui um portfólio com mais de 80 rótulos e acumula mais de 180 premiações nacionais e internacionais. Por trás dessa trajetória está também uma característica do perfil empresarial de Evandro: a inquietação. Sua gestão combina a preservação dos conhecimentos e valores construídos pela família com a busca constante por novas possibilidades. Ao longo dos anos, isso se traduziu na revisão de processos, incorporação de tecnologias, desenvolvimento de produtos e identificação de novos caminhos para o crescimento.

Evandro lidera um investimento de aproximadamente R$80 milhões nos próximos anos, que inclui a construção de uma nova destilaria em Ivoti, no Rio Grande do Sul, além da modernização de diferentes áreas da operação.

O projeto vai além da ampliação da capacidade produtiva. A nova operação incorpora conceitos e tecnologias associados à Indústria 4.0 e prevê avanços em áreas como produção, laboratório, logística, armazenagem e sustentabilidade. Com maior automação e inteligência aplicada aos processos, a empresa pretende ampliar a eficiência, a qualidade, a rastreabilidade e a capacidade produtiva.

Ao mesmo tempo, a nova fábrica representa a estratégia da Weber Haus de incorporar tecnologia e ganhar escala sem se afastar dos elementos que ajudaram a construir sua identidade.

A cana-de-açúcar continua no centro dessa história, assim como o conhecimento acumulado sobre destilação e envelhecimento, a relação com o território e os valores transmitidos entre gerações.

Tecnologia, automação e novos sistemas de controle passam a reforçar um padrão de excelência já consolidado, trazendo mais precisão, eficiência e capacidade produtiva sem abrir mão da experiência acumulada pela família ao longo das gerações.