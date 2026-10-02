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Elefante-marinho vira atração em praia do Rio

Bombeiros orientaram banhistas a se afastarem e sinalizaram o local com bandeiras roxas

  • C
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:38

A chegada de um elefante-marinho chamou a atenção de banhistas nesta sexta-feira (2), na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) orientaram as pessoas a se afastarem e sinalizaram o local com bandeiras roxas, que alertam para a presença de animais marinhos.

Os agentes mantiveram os curiosos à distância para evitar qualquer tipo de contato com o mamífero e também acionaram um órgão ambiental para acompanhar o animal.

“O CBMERJ reforça que, em situações como essa, não se deve tocar, puxar ou empurrar o animal, nem tentar devolvê-lo ao mar, pois ele pode estar debilitado ou doente, sendo necessária avaliação especializada”, informou em nota.

É recomendável também “evitar barulho, aglomerações ou oferecer qualquer tipo de alimento ou água”, acrescentou a corporação.

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rio de Janeiro

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